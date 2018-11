Groenen willen van parlementsleden gewone werknemers maken SVM

20 november 2018

16u39

Bron: Belga 0 De groene Kamerfractie wil verder sleutelen aan het statuut en de verloning van de parlementsleden. Zo moeten Kamerleden een statuut krijgen dat te vergelijken valt met dat van gewone werknemers uit de publieke en private sector. Daarnaast mag er geen cumul meer zijn van de uittredingsvergoeding met het inkomen uit een ander mandaat en mag het loonplafond gerust nog een stuk lager.

De Ecolo-Groen-fractie schuift de voorstellen naar voren naar aanleiding van de uittredingsvergoeding waarop Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) aanspraak kan maken, wanneer hij volgend jaar de Wetstraat de rug toekeert. Maar de groenen broedden al langer op de ingrepen en schreven enkele weken geleden al een brief naar Kamervoorzitter Siegfried Bracke om het thema op de agenda te plaatsen.

“Loon is loon”

Het basisprincipe achter de voorstellen is dat politici en werknemers op dezelfde manier moeten worden behandeld. "Loon is loon", luidt het. "Dat betekent dat we uitzonderingsregimes als de grote onbelaste forfaitaire onkostenvergoeding afschaffen. Het volledige loon van parlementsleden wordt voortaan belast en voor de indiening van de beroepskosten geldt dezelfde regeling als voor gewone werknemers.”

De groenen willen ook één statuut voor alle werknemers, dus een statuut voor parlementsleden dat vergelijkbaar is met dat van gewone werknemers. Ook hier geen uitzonderingsprocedures, bijvoorbeeld bij de opbouw van pensioenrechten. Kamerleden krijgen wel een opzegvergoeding die vergelijkbaar is met de regeling die elders voor ontslagen werknemers bestaat.

Scherper loonplafond

Als het van de ecologisten afhangt, wordt een cumul van de uittredingsvergoeding met het inkomen uit een andere job of mandaat niet meer toegestaan. De opzegvergoeding wordt in maandelijkse schijven betaald en de forfaitaire onkostenvergoeding wordt niet meer in rekening gebracht. De vergoeding stopt bovendien bij een nieuwe job. De groenen volgen daarmee de Vlaamse regeling voor uittredende burgemeesters en schepenen.

Ze willen tot slot het loonplafond verder aanscherpen. Dat bedraagt vandaag 150 procent van de parlementaire vergoeding. De regeling werd deze legislatuur -mede onder impuls van Ecolo-Groen- uitgebreid tot de bijzondere functies in het parlement. Een volgende stap moet een plafond zijn van 125 procent dat geldt voor alle vergoedingen uit publieke functies en mandaten.