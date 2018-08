Groenen willen debat aanzwengelen rond koloniaal verleden naar aanleiding van racistische gezangen op Pukkelpop AW

22 augustus 2018

Bron: Belga 0 De groenen willen dat de Kamer binnenkort - bij het begin van het parlementair jaar - de discussie aanvat over een resolutie over het koloniaal verleden van ons land. De racistische gezangen op Pukkelpop tonen volgens Groen en Ecolo het belang aan van diepgaand stil te staan bij deze periode uit de geschiedenis.

De tekst, die mee werd ondertekend door socialisten en PVDA, moet een leemte vullen: er ontbreekt een overeenstemmend discours over ons verleden in Congo en Ruanda-Urundi. Daarom moet voor de indieners een onderzoeksproces woren opgestart, vergelijkbaar met dat van Cegesoma dat in 2007 heeft geleid tot het rapport over de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog.



Ze stellen voor een internationaal en multidisciplinair team samen te stellen, met daarin onder meer historici, criminologen, antropologen, juristen, sociologen en economen uit België, Centraal-Afrika en de internationale academische gemeenschap. Hun werk moet uitmonden in conclusies en aanbevelingen aan het adres van de Belgische autoriteiten, zodat die "een coherent discours kunnen hanteren dat de Belgische betrokkenheid niet uit de weg gaat".

De resolutie staat op de agenda van de Kamercommissie Buitenlandse Zaken. "Dit wordt onze prioriteit voor de laatste maanden van deze legislatuur", zegt Benoît Hellings van Ecolo, die daarvoor verwijst naar de racistische koorzangen op Pukkelpop. "Temeer omdat de daders en hun slachtoffers jonge mensen zijn. Wanneer één van die jongeren zegt dat hij niet wist wat hij aan het zingen was, bewijst dat het gebrek aan kennis over het koloniale verleden."

Belgische kolonie Congo

Congo was van 1908 en 1960 een Belgische kolonie. Voordien was het 23 jaar lang een privékolonie van koning Leopold II, die er een schrikbewind voerde. Volgens de Amerikaanse journalist Adam Hochschild heeft zijn beleid er aan ongeveer tien miljoen mensen het leven gekost.

