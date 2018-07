Groenen: "Wie kwetsbaar is, krijgt het extra moeilijk onder regering-Michel" ADN

19 juli 2018

12u55

Bron: Belga 2 Wie het moeilijk heeft, verliest onder de regering-Michel. Dat concludeert de groene Kamerfractie in haar jaarlijks rapport van de federale regering.

Opvallend: niet alles wat de regering-Michel de voorbije vier jaar heeft gedaan, is per definitie slecht voor de groenen. "Er zijn resultaten. Wij zijn niet zoals anderen binnen de oppositie, die sowieso alles verwerpen", stelde Jean-Marc Nollet (Ecolo) op een persconferentie vandaag. "Al zijn er steeds meer zaken waarover premier Michel niet praat tijdens zijn "jaarlijkse goed-nieuws-show" wanneer hij een nieuw zomerakkoord aankondigt", vulde Kristof Calvo (Groen) aan.

"Wie kwetsbaar is, wie geen sterke lobby achter zich heeft en zich niet kan verdedigen, verliest onder de regering-Michel", vat de groene fractie het samen. Ze verwijst daarbij naar de toename van het aantal langdurig zieken en dan vooral de vrouwen, het aantal leefloners, mensen die een beroep moeten doen op de voedselbanken en mensen in armoede. Nollet wijst op een opvallende tendens. Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen daalt, maar de chronisch zieken en leefloners nemen toe. "Er is een transfer van het budget Werk naar het budget van het Riziv aan de gang", luidt het.

Er is een transfer van het budget Werk naar het budget van het Riziv aan de gang. Jean-Marc Nollet (Ecolo)

Een andere "blinde vlek" in het federale beleid, is volgens Calvo het milieu. Hij klaagt daarbij de toename van de files aan, maar ook het hoge aantal salariswagens in ons land. "Dit is een regering die de klimaatopwarming nog moet ontdekken", vindt Calvo.

Jobs, jobs, jobs

Voor hem scoort de regering evenmin geweldig op de "zelfgekozen hoofdvakken". "De mantra is jobs, jobs, jobs, maar de werkzaamheidsgraad van laaggeschoolden is gedaald, terwijl daar de uitdaging het grootst is". En het begrotingsresultaat is voor de groenen ook al "zeer pover".

Normaal gezien heeft CD&V een lijstje met daarop hogere uitkeringen, Arco en eerlijke fiscaliteit. Nu lijken ze op de studiedienst van N-VA. Kristof Calvo (Groen)

Ze vragen daarom dat de regering geen jaar op campagne trekt richting de verkiezingen, maar nog stevig aan de slag gaat. Toch kijken ze bevreesd naar wat de onderhandelingen binnen de regering over de begroting en de arbeidsdeal zullen opleveren. Het kwam volgens Calvo als een verrassing dat vicepremier Kris Peeters (CD&V) de piste van de sneller dalende werkloosheidsuitkeringen wil onderzoeken. "Normaal gezien heeft CD&V een lijstje met daarop hogere uitkeringen, Arco en eerlijke fiscaliteit. Nu lijken ze op de studiedienst van N-VA", dixit Calvo. "De arbeidsdeal mag geen armoededeal worden".

Zelf schuiven de groenen nog een reeks prioriteiten voor het laatste jaar naar voren. "We weten dat niet alles nog mogelijk is", zegt Nollet. Belangrijk daarbij is dat Groen de uitkeringen richting de armoedegrens wil zien opschuiven. "Dat is een belofte die dateert van 2008, toen Yves Leterme ze op Rerum Novarum aankondigde. Die belofte wordt telkens opnieuw herhaald, maar de Belgische politiek is er nog niet in geslaagd ze waar te maken", besloot Calvo.

Evaluatie 4 jaar regering-Michel:

"Wie het moeilijk heeft, wordt vergeten. Ook het milieu en de toekomstige generaties zijn verliezers van dit regeringsbeleid" #hetkananders pic.twitter.com/WtWoOAOFir Pieterjan Desmet(@ p_desmet) link