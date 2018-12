Groenen stellen nationaal isolatieplan voor SPS

22 december 2018

09u54

Bron: Belga 0 Ecolo schuift voor de periode van lopende zaken een nationaal isolatieplan als prioriteit naar voren. Dat heeft covoorzitter Jean-Marc Nollet in de kranten la Libre Belgique en la Dernière Heure aangekondigd.

"In Wallonië is één huis op de twee gebouwd voor het einde van de Tweede Wereldoorlog... We hebben geen keuze: er moet geïsoleerd worden want jaarlijks wordt slechts één procent van de huizen vernieuwd", legt Nollet uit. Samen met Groen gaat zijn partij daarom een nationaal isolatieplan voorstellen.

Daarnaast legt Nollet de klemtoon op de sociale dimensie. "Er moet financiële hulp vrijgemaakt worden voor de gezinnen die lijden onder de economische crisis, en met name onder de explosie van de energieprijzen en de basisvoeding. Ecolo en Groen werken op dit moment aan een concreet voorstel van 550 tot 650 miljoen euro dat we bij de rentrée zouden willen indienen (...) Het zal niet enkel gaan over het verminderen van de btw op elektriciteit...", aldus Nollet.

De groenen willen tijdens de periode van lopende zaken ook werk maken van maatregelen voor LED en verlichting, zonnepanelen en windmolens en een actualisering van het nationale klimaatplan. Daarnaast werken ze aan een tienjarig investeringsplan voor het openbare vervoer.