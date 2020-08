Groenen hadden "constructieve" vergadering met Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert TT

21 augustus 2020

19u11

Bron: Belga 36 Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert, die deze week van de koning een opdracht kreeg in de regeringsvorming, heeft vandaag met Groen en Ecolo vergaderd. Zowel Lachaert als de groenen spreken achteraf van een "constructieve" vergadering, maar willen verder geen commentaar kwijt.

De koning gaf Lachaert dinsdag de opdracht "de nodige initiatieven te nemen met als doel een regering met een brede meerderheid in het parlement te vormen". Lachaert moet hierover volgende week vrijdag een eerste verslag uitbrengen.

De Open Vld-voorzitter is aan zet nadat N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette tevergeefs hadden geprobeerd om een paars-gele coalitie in de steigers te zetten. Ze probeerden Open Vld los te wrikken van zusterpartij MR, maar de twee liberale partijen hebben hun lot aan elkaar verbonden.



Lachaert wil naar eigen zeggen met open vizier de mogelijkheden aftasten. Hij praat daarom opnieuw met de verschillende partijen. Eerder was er al een gesprek met N-VA-voorzitter De Wever, dat volgens indiscreties in de media niet zo positief is verlopen. Vandaag was er een "aftastend inhoudelijk" gesprek met de groenen, dat volgens de betrokkenen dus "constructief" was.

Dit weekend zou er niets op de formatieagenda staan.