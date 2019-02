Groenen dienen in de Kamer "klimaatwet" van universitairen in bvb

03 februari 2019

14u48

Bron: Belga 0 Ecolo en Groen hebben een wetsvoorstel klaargestoomd waarin ze de "bijzondere klimaatwet" hernemen die door Nederlandstalige en Franstalige universitairen werd geschreven. Dat heeft Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet vandaag verklaard op de Franstalige commerciële omroep RTL-TVi.

"We hebben een tekst ingediend en het is nu aan de traditionele partijen om standpunt in te nemen", zei Nollet. Hij benadrukte dat de wettekst voor de verkiezingen van mei moet worden goedgekeurd. "We kunnen een tweederdemeerderheid halen, de jongeren vragen engagementen. Laten we die tekst goedkeuren die door wetenschappers is geschreven.”

Een tiental universiteitsprofessoren en gespecialiseerde onderzoekers heeft vrijdag een "bijzondere Klimaatwet" voorgesteld die onmiddellijk uitvoerbaar is. Die academische oefening moet ervoor zorgen dat het Belgische klimaatbeleid op een coherentere manier gevoerd kan worden dan nu het geval is.