Groenen blijven aan de leiding in Brussel, PS wipt over MR HAA KG

26 mei 2019

22u15

Bron: Belga 1 Winst voor de groenen van Ecolo en Groen, voor PTB-PVDA en in mindere mate Vlaams Belang en DéFI, verlies voor alle traditionele partijen. Zo kan het resultaat van de verkiezingen voor het Brussels Parlement worden samengevat na het tellen van twee derden van de stemmen.

Aan Vlaamse kant is Groen stevig leider met 21,79 procent, zo’n vier procentpunten meer dan N-VA (17,33 procent, +0,73) en vijf dan Open Vld. De Vlaamse liberalen krijgen een klap van tien procentpunten, terwijl N-VA niet de grote doorbraak in Brussel meemaakt en slechts driekwart procentpunt groeit.



Ook de naamsverandering van sp.a naar one.brussels-sp.a lijkt niet erg geslaagd, want minister Pascal Smet moet een verlies van meer dan 6 procentpunten incasseren.



CD&V moet vier procentpunten inleveren, en eindigt met 7,35 procent zelfs achter Vlaams Belang, dat ruim 2 punten stijgt tot 7,78 procent.



Aan Nederlandstalige kant krijgen we ook een nieuwkomer, de burgerlijst Agora van Pepijn Kennis, die 6,64 procent haalde.

Ecolo pakt winst

Aan Franstalige kant is Ecolo de winnaar door een winst van meer dan tien procentpunten. Maar de partij voelt met 20,49 procent de hete adem van zowel PS (19,45 procent) als de MR (18,55 procent). De Franstalige socialisten weten hun verlies te beperken tot 7,13 punten, terwijl PTB ongeveer evenveel wint. Die laatsten moeten met 11,74 procent DéFI nog laten voorgaan.



Het voormalige FDF moet een beetje tegen de verwachtingen genoegen nemen met minder dan een punt winst. CdH zakt 4,80 punten en houdt nog 6,93 procent over.



In de cijfers zitten intussen de kanton Elsene en Schaarbeek volledig in en delen van Anderlecht, Sint-Joost en Ukkel. Molenbeek en Sint-Gillis ontbreken nog.

Smet begrijpt uitslag niet

Brussels minister Pascal Smet kwam in Brussel niet op als sp.a, maar als one-brussels. Die keuze lijkt, in de voorlopige resultaten, geen overweldigend succes. “We hadden veel meer verwacht dan wat we vandaag hebben”, aldus Smet aan Bruzz. “We begrijpen de uitslag niet echt goed. Er is nog geen definitieve uitslag, er kunnen nog dingen verschuiven, maar de tendens is zowel aan Nederlandstalige als Franstalige kant duidelijk.”



Volgens Smet ligt het initiatief nu bij de groene partijen. “Hun punten liggen heel dicht bij het beleid dat we de afgelopen jaren gevoerd hebben. Het is nu aan hen. Als wij een rol kunnen spelen, dan willen we dat beleid verderzetten.” Smet gaf nog mee dat hij “in het algemeen” al een aantal contacten heeft gehad, maar wilde daar geen verdere details over geven aan Bruzz.

Hannelore Goeman, die de Vlaamse lijst in Brussel trok voor de sociaaldemocraten, toont zich ook teleurgesteld bij Bruzz. “Ik geloof nog altijd heel sterk in ons project. De reacties op straat waren positief, maar we moeten nu de analyse maken.” Goeman merkt nog op dat de resultaten nog niet allemaal binnen zijn, maar het ziet er wel al naar uit dat zij een zetel in het Vlaams parlement binnenhaalt. “We gaan in Vlaanderen keihard op tafel slaan voor Brussel.” Over mogelijke coalities wil Goeman zich nog niet uitspreken. “Het is duidelijk dat N-VA aan zet is.”