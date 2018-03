Groenarbeider rookt tot 15 (!) joints per dag, ook op werk: 12 maanden cel Jelle Houwen

22 maart 2018

14u40

Bron: eigen berichtgeving 0 Een 38-jarige groenarbeider uit Oostende heeft 12 maanden cel met uitstel en voorwaarden gekregen omdat hij kampt met een gigantisch cannabisprobleem. “Ik gebruik 10 tot 15 gram cannabis per dag, en rook tot 15 joints per dag”, sprak hij. “Nu is dat wel al iets gebeterd, ik probeer niet meer dan de helft te gebruiken. Ook tijdens mijn werkuren gebruik ik, maar dat probeer ik te beperken.”

Vooral die laatste zin choqueerden de rechter en procureur. “Rij jij met de wagen? Want je weet dat je continu onder invloed bent en dus strafbaar.” De man, die een tienerdochter heeft, zei dat hij nooit met de wagen reed. Hij staat voor de rechter omdat hij volgens buren zo veel overlast veroorzaakte dat ze massaal de politie belden. “Het stinkt hier naar cannabis en het is een komen en gaan van vrienden.”

140 gram cannabis

Bij de huiszoeking trof de politie 140 gram cannabis en 2 planten aan. “Wat kan ik zeggen? Ik woonde lang in een zuiders land waar cannabis roken perfect normaal is. Eraf geraken is moeilijk.” Toxicoloog Jan Tytgat spreekt van een zeer zware verslaving. “Iemand die 15 joints per dag rookt, zien wij als een zware, chronische gebruiker”, zegt Tytgat. “En dat 20 jaar lang. Dat is vrij indrukwekkend. Zo iemand hunkert altijd naar die joint en verkeert continu onder een hallucinogeen effect. Ik stel me ernstige vragen of zo iemand in staat is zijn werk uit te voeren en fijne motoriek te hanteren. Rehab is het enige middel voor dergelijke gebruikers.”