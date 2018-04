Groen wil Zuckerberg naar de Belgische Kamer halen ADN

13 april 2018

15u11

Bron: Belga, ANP 16 De fractie Ecolo-Groen wil in de Belgische Kamer een hoorzitting met Facebook-topman Mark Zuckerberg. De partij wil meer uitleg over de gegevens van 61.000 Belgen die werden misbruikt.

Het Britse bedrijf Cambridge Analytica heeft wereldwijd de gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers verzameld. Die werden onder meer gebruikt om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Dinsdag en woensdag werd Facebook-topman Zuckerberg over het schandaal ondervraagd in de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Ook het Europees Parlement nodigde hem intussen uit. Volgens Facebook zouden immers 2,7 miljoen Europeanen getroffen kunnen zijn.

Ecolo-Groen wil Zuckerberg, of zijn vertegenwoordiger in België, ook in de Kamer horen. "Die 61.000 Belgische getroffenen, maar ook de andere gebruikers, hebben recht op transparantie en bescherming van hun privacy. Facebook moet zich dus ook in ons land komen verantwoorden, en onze prangende vragen beantwoorden", zegt Stefaan Van Hecke, Kamerlid van Groen. Ecolo-Groen roept de regering ook op werk te maken van duidelijke en strikte regelgeving op vlak van online privacybescherming, zeker ten aanzien van social media-platformen.

De kans dat Zuckerberg naar ons land komt, is heel klein. Naar het Europees parlement wilde hij wel een afgevaardigde van zijn bedrijf sturen, maar zelf zou hij niet komen, antwoordde hij eerder op de uitnodiging van de voorzitter van het Europese parlement, Antonio Tajani. Voor zover bekend heeft Zuckerberg sindsdien niets meer van zich laten horen.