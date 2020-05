Groen wil ook zomerscholen voor derde kleuterklas SVM

25 mei 2020

08u15

Bron: Belga 22 Groen wil dat kinderen uit de derde kleuterklas ook de kans krijgen om via zomerscholen hun leerachterstand te verkleinen. Dat stelt de partij in een reactie op de projectoproep van het departement Onderwijs. Die richt zich enkel tot kinderen uit het lager en secundair onderwijs.

De projectoproep biedt gemeenten, steden en scholen tot 5 juni de kans om voorstellen voor zomerscholen in te dienen. Via maatwerk zouden kinderen en jongeren op zomerscholen de leerachterstand kunnen verkleinen die ze mogelijk hebben opgelopen tijdens de opschorting van de lessen op school. Voor zomerscholen voor kleuters blijken er echter geen subsidies te zijn.

Vooral voor derdejaars kleuters is dat "onbegrijpelijk", vindt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman. "Op 1 september moeten zij klaargestoomd zijn om echt te leren lezen en schrijven. Als je die start mist, draag je dat als kind een hele tijd mee", aldus het parlementslid.

“Kwetsbare groep”

Met name kleuters uit een taalarm of anderstalig gezin hebben volgens Meuleman mogelijk leerachterstand opgelopen. "Dit is een bijzonder kwetsbare groep. Hen uitsluiten voor zomerscholen door geen subsidies te voorzien, is pedagogisch onverantwoord en vergroot de kloof", stelt ze.

Groen roept Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) op om dit bij te sturen voor 5 juni. Hij zou ervoor moeten zorgen dat lokale besturen, scholen en andere organisaties ook projecten voor de derde kleuterklas kunnen indienen.

