Groen wil moment van nationale rouw op 21 juli SVM

28 mei 2020

16u52

Bron: Belga 10 Groen stelt voor om op 21 juli, de nationale feestdag, een moment van nationale rouw en samenhorigheid te organiseren. Dat zegt partijvoorzitster Meyrem Almaci. Zij pleit ervoor om op de nationale feestdag de overledenen van de coronacrisis te eren en hun namen voor te lezen.

De partij stelt tegelijk voor om "de helden die de samenleving draaiende hielden tijdens de crisis" in de bloemetjes te zetten. Het gaat dan om de medewerkers uit de zorg en in de logistieke diensten, van vuilnisophalers tot postbodes of kassiers en de veiligheidsdiensten.

"Nu de coronacurve naar beneden gaat en de samenleving stilaan heropstart, is het het moment om even stil te staan bij de mensen die hun leven verloren en de helden van deze crisis te bedanken. We stellen voor om op 21 juli een moment van nationale rouw en samenhorigheid te organiseren", zegt Almaci.



Groen vraagt ook om de lessen van corona om te zetten in structureel beleid. "Applaus alleen volstaat niet. Nu is het moment om werk te maken van investeringen in zorg en welzijn, van een stevig sociaal vangnet en een groen relancebeleid", luidt het.

Lees ook: Deze landen zijn nagenoeg coronavrij en weer klaar voor het toerisme: zo hebben ze dat gerealiseerd (+)