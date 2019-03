Groen wil gebruik van ‘groene’ waterstof promoten kv

26 maart 2019

19u31

Bron: Belga 0 Volgens de partij Groen biedt het gebruik van groen opgewekte waterstof veel kansen voor de industrie en moet de overheid de ruimte creëren om die kansen te verzilveren. Voorzitster Meyrem Almaci stelde vandaag een tienpuntenplan voor bij een bezoek aan de waterstofboot Energy Observer in Antwerpen.

Almaci bezocht vandaag op uitnodiging van autobouwer Toyata de Energy Observer, de eerste boot op waterstof die vaart zonder uitstoot van broeikasgassen of fijn stof. Toyota maakt deel uit van het team achter de Energy Observer en ontwikkelde in 2014 de eerste personenwagen die volledig op waterstof rijdt.

Tienpuntenplan

Voor Groen is waterstof een belangrijke bouwsteen van een duurzame-energietransitie. In een spin-off van het klimaatplan van de partij wordt de uitrol van groene waterstof in Vlaanderen in tien punten voorgesteld. "We willen de symboliek van de Energy Observer aangrijpen om groene waterstof voor te stellen als een van de antwoorden op de energietransitie", zegt Almaci. "Vooral in de haven van Antwerpen zal dit een belangrijke rol spelen om de industrie te begeleiden in de transitie naar een klimaatneutrale haven.”



Op dit moment wordt waterstof meestal aangemaakt met behulp van fossiele energie, een proces waarbij nog altijd CO2 vrijkomt. Daarom wil Groen een snelle overgang naar groene waterstof. "De expertise daarvoor is al in België aanwezig", zegt Almaci. Ze kijkt daarbij onder andere naar het prototype van een onderzoeksteam aan de KU Leuven, waarbij waterstof werd aangemaakt met zonnepanelen.

20 miljoen euro

Het tienpuntenplan voor groene waterstof is gebaseerd op een studie van het Vlaamse Energie Agentschap. Ontwikkelingen in de industrie, productie en transport en warmte verlopen volgens het stappenplan parallel aan elkaar, maar volgens Groen kan de meeste progressie worden geboekt in functie van de industrie en productie.

Dat de Vlaamse regering een "moonshot" wil doen door over twintig jaar elk jaar 20 miljoen euro te investeren in innovatie en onderzoek naar CO2-neutraliteit, noemt Almaci een stap in de juiste richting. "Maar de stap is te klein. In ons klimaatplan investeren we 400 miljoen euro per jaar.”