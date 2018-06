Groen wil elk jaar 500 kilometer extra fietspad en veilige fietsroutes naar school Redactie

03 juni 2018

11u59

Bron: Belga 0 Elk jaar 500 kilometer nieuw fietspad, lokale wegen verplicht verkeersveiliger, veilige routes naar scholen, een boost voor de elektrische fiets en meer comfort voor fietsers. Dat zijn de vijf schakels van het nationaal fietsplan van Groen, dat de partij heeft voorgesteld in Gent.

"De helft van de ouders durft hun 10-jarig kind niet alleen laten fietsen in hun buurt, maar je kan het hen niet kwalijk nemen. De Vlaamse wegen zijn vandaag levensgevaarlijk", zegt Groen-voorzitter Meyrem Almaci. Groen stelt het actieplan "Vlaanderen fietsland" vandaag voor, omdat 3 juni de allereerste Wereldfietsdag van de Verenigde Naties is.

Dat ons land bij de Europese top behoort van het aantal fietsslachtoffers, is het gevolg van politieke keuzes, zegt Vlaams fractieleider Björn Rzoska. "Veilig fietsen is voor de Vlaamse regering geen prioriteit. Dat zie je alleen al aan het budget. Vlaanderen geeft in één keer meer uit aan twaalf kilometer dure autostrade, A11, die amper wordt gebruikt dan ze uitgeeft gedurende zeven jaar aan fietsinfrastructuur. Dat vat het Vlaams beleid goed samen. Groen wil volgende legislatuur drie keer meer, of 300 miljoen euro, investeren in veilige fietspaden en fietscomfort."