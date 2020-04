Groen wil eenrichtingsverkeer in de trein JG

23 april 2020

10u50

Bron: Belga 0 Om een volwaardige heropstart van het openbaar vervoer vlot te laten verlopen, doet Groen-Ecolo enkele voorstellen. Zo willen de partijen eenrichtingsverkeer in de wagons en een gedifferentieerd tarief.

Groen verwacht dat het in de loop van de komende maanden niet mogelijk zal zijn om de capaciteit van vroeger te evenaren. Omdat veel mensen zich toch opnieuw zullen moeten verplaatsen, doet de partij een reeks voorstellen.

Zo wil Groen een gedifferentieerd tarief, met onderscheid tussen piek- en daluren. Ritten tijdens die laatste moeten goedkoper worden, om reizigers aan te sporen de spits te mijden. De NMBS-app moet in realtime aangeven welke treinen druk zijn. De eersteklassewagons worden geschrapt om de drukte te spreiden.

Op kritieke lijnen en uren moeten langere treinstellen worden voorzien. Groen stelt onder meer voor om oude treinstellen opnieuw in dienst te nemen of treinstellen die buiten dienst zijn versneld te herstellen.

Met het oog op de social distancing oppert de partij om eenrichtingsverkeer in te voeren in de wagons. Om het op- en afstappen goed te laten verlopen, moet worden aangeduid wat het doel is van elke deur of een systeem worden ingevoerd waarbij bijvoorbeeld enkel in de even wagons kan worden opgestapt.

Om de hygiëne te respecteren, wordt de ticketcontrole tot slot vervangen door een visuele check en krijgt het personeel beschermend materiaal. Aan de reizigers zouden mondmaskers worden uitgedeeld.

