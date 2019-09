Groen: “We staan voor vijf kille en hardvochtige jaren in Vlaanderen” ttr

30 september 2019

13u54 0 Formateur en toekomstig Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft het regeerakkoord voorgesteld dat hij samen met coalitiepartners CD&V en Open Vld voorstelde. Voor Groen is het duidelijk dat het “vijf kille jaren” worden in Vlaanderen.

“Dat het woord armoede niet is gevallen, zegt veel over de plannen van regering-Jambon I”, zegt Groen-voorzitster Meyrem Almaci in een persbericht. “Er is een beschamend gebrek aan sociale en klimaatambitie. Deze regering kiest niet voor een warm Vlaanderen, maar voor een kil en hardvochtig Vlaanderen. Voor mensen die het al moeilijk hebben, komen er meer regels en minder kansen. Blijkbaar vindt deze regering het nodig om nog meer drempels op te werpen om Vlaming te mogen of kunnen zijn.”

Ook Vlaams fractieleider Björn Rzoska vindt dat het “akkoord zelfs onder de Europese lat lijkt te zakken”. “Wie zwak staat, zal het nog moeilijk krijgen: alleenstaande ouders, nieuwkomers, mensen in armoede, ... Ik hoor vooral meer drempels in plaats van kansen om deel te nemen aan de samenleving”.



“Sterke Jan wordt Jan Zonder Klimaatplan. Europa kiest voor klimaatneutraal tegen 2050", gaat Rzoska verder. “Gaan we daar écht onder? Dat is veel minder dan de Scandinavische en Nederlandse ambities, waarnaar verwezen wordt”.

Van zodra de volledige tekst beschikbaar is, zal Groen uitgebreider reageren.