Groen: "We moeten klimaat redden door maatregelen te nemen met een sociaal hart” SVM

28 februari 2019

20u10

Bron: Belga 0 "Om het klimaat te redden pleit Groen vooral voor maatregelen op vlak van openbaar vervoer en renovatie van woningen. Het moeten echter maatregelen zijn met een sociaal hart, zodat sociaal kwetsbare mensen niet uit de boot vallen. Vandaag is dat nog te veel het geval." Dat zegt An Moerenhout, die in Vlaams-Brabant de Vlaamse lijst voor Groen trekt. De partij opende vandaag haar Vlaams-Brabantse provinciaal campagnehuis in de Leuvense Bondgenotenlaan.

"Er dient in de eerste plaats ingezet te worden op meer bussen en treinen om op die manier een alternatief te vormen voor de wagen. Niet volop investeren in wagens en weginfrastructuur dus, zoals de Vlaamse regering doet. Hetzelfde geldt voor betaalbaar, ecologisch wonen. In plaats van vooral middelen te besteden aan eigenaars van woningen moet het geld naar renovatie gaan. Sociaal kwetsbare mensen moeten meer recht krijgen op betaalbaar wonen én openbaar vervoer. Om het klimaat te redden, moet tot slot de open ruimte meer gevrijwaard worden en moeten er ook meer bossen aangeplant worden.”

Jessika Soors benadrukte als lijsttrekster voor de Kamer dat er meer aandacht moet uitgaan naar de voedingsbodems die leiden tot radicalisering. "Men kan niet kan spreken van een veilige samenleving als er armoede en onvoldoende welzijn heerst. Het zijn immers voedingsbodems die er bij sommige mensen toe leiden dat ze radicaliseren. Ik pleit ook voor een correct beleid ten aanzien van gevangenissen, justitie en re-integratie van gedetineerden.”

Soors werkt als deradicaliseringsambtenaar in Vilvoorde, maar zal zo goed als zeker verkozen worden als volksvertegenwoordiger. Daarom heeft ze nu al haar opzeg gegeven.