Groen vraagt hulp van burgers om natuur in kaart te brengen nla

12 juli 2020

13u45

Bron: Belga 0 Groen lanceert een eigen burgerwetenschappelijke tool. Via buurtnatuur.be krijgt iedereen de kans om natuur in eigen buurt in kaart te brengen. Bedoeling is om een vollediger beeld te krijgen van de natuurgebieden in Vlaanderen en om ook zicht te krijgen op de versnippering van die gebieden.

Door de coronacrisis hebben veel Vlamingen de natuur (her)ontdekt. Maar mensen hebben niet altijd een duidelijk beeld van de bossen en parken in hun buurt en weten ook vaak niet of die natuur toegankelijk is of niet.

Met de tool buurtnatuur.be wil Groen aan mensen vragen om plekjes natuur in hun buurt te labelen met foto's en uitleg. Op die manier wil de partij de "ontbrekende stukjes" in kaart brengen. De partij gebruikt daarvoor OpenStreetMap, een opensource alternatief voor Google Maps. Iedereen kan eraan meewerken en data invoeren of aanpassen.

"Er zijn nog heel wat groene plekken waar mensen op adem komen maar die niet op de kaart staan. Hoe meer mensen die gaten opvullen, hoe beter we kunnen zorgen voor toegankelijkere natuur en voldoende groen in ieders buurt", legt Vlaams parlementslid Mieke Schauvlieghe (Groen) uit.

Rode zones

Op de tool staan ook delen in het rood gekleurd. Dat zijn de plekken waar nog geen info over bestaat. "Dat zijn er heel wat. Deelnemers beschrijven die rode zones en kunnen een foto uploaden. Zo krijgen we zicht op het groene netwerk in gemeentes en kunnen we onderzoeken waar er nog natuur nodig is", aldus Schauvlieghe.

Groen wil met de tool ook zicht krijgen op de versnippering van de natuur. "Zo weten we waar we verbindingszones moeten creëren tussen natuurgebieden. De versnippering van ons landschap is één van de redenen waarom de biodiversiteit in Vlaanderen zo snel achteruitgaat. Bij ons is 1 op 3 van de gekende soorten bedreigd. Door gebieden onderling te verbinden, maken we de natuur robuuster met meer plaats voor planten en dieren", besluit Schauvliege.