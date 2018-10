Groen vraagt hertelling stembureau Bilzen nadat populairste politicus buitenspel wordt gezet: “Zetel gemist op minder dan 7 stemmen na” TT

18 oktober 2018

18u32

Bron: Belga 0 Groen vraagt de hertelling van het laatste stembureau in Bilzen. Dat bevestigt lijsttrekker en Limburgs kopstuk Johan Danen (Groen). Een gewenste coalitie met stemmenkampioen Johan Sauwens werd onmogelijk omdat een zetel op vier stemmen na gemist werd, claimt Groen.

Het gaat om een stembureau in deelgemeente Martenslinde. Tot aan dat stembureau had de huidige coalitie tussen Beter Bilzen, N-VA en Bilzen Bruist met 15 van de 31 zetels geen meerderheid meer. Op dat moment zouden Johan Sauwens van de grootste lijst Trots op Bilzen en Johan Danen (Groen) met respectievelijk 12 en 2 zetels al samen een voorakkoord hebben gesloten. “We hebben na de stembusslag een akkoord gemaakt, want wij wisten dat de drie anderen een akkoord hadden om zich aan elkaar vast te klinken. Dus hebben wij ons na de verkiezingen samengezet om te kijken wat we voor elkaar konden betekenen”, legt Danen uit.

Maar door het laatste stembureau verloor Groen alsnog een zetel aan Bilzen Bruist, waardoor de huidige meerderheid met 16 op 31 zetels plots verder kon. Zondagavond werd dan ook al snel een akkoord gevormd door de huidige coalitiepartners. Bruno Steegen (Beter Bilzen) neemt wel de burgemeesterssjerp over van Frieda Brepoels (N-VA), aangezien Beter Bilzen de grootste partij in de coalitie werd.

Klap

Daarmee werd Johan Sauwens met Trots op Bilzen net zoals in 2012 als grootste partij naar de oppositie verwezen. Sauwens noemde dat vandaag op TVL “een klap”. “Ik probeer er bovenop te komen. Maar het is vooral jammer voor onze kandidaten, en voor de Bilzenaren. Ik haal meer stemmen dan Bruno Steegen en Frieda Brepoels samen, de Bilzenaren vragen zich af waarom ze nog moeten gaan stemmen.”

Er zouden echter indicaties zijn dat er onregelmatigheden in het stembureau hebben plaatsgevonden. "Onregelmatigheden of slordigheden... We gaan zeker niet zeggen dat het bewust is gebeurd, maar het belang is bijzonder groot", zegt Johan Danen (Groen). "Het komt op minder dan 7 stemmen aan. We moeten dit voor de kiezer onderzoeken."

"Wij kunnen alleen maar een hertelling vragen, en dan moet de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in Brussel beslissen. We moeten het dossier goed onderbouwen en daar zijn we mee bezig", besluit Danen.