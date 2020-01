Groen-voorzitster Meyrem Almaci: “Tijd om paars-gele piste te verlaten” HAA

31 januari 2020

09u02

Het is tijd om de paars-gele piste met N-VA te verlaten en eindelijk de zoektocht naar een paars-groene regering, aangevuld met CD&V, te onderzoeken. Dat heeft Groen-voorzitster Meyrem Almaci gezegd in 'De Ochtend' op Radio 1. "Na zeven maanden" werken aan een paars-geel verhaal is het voor Almaci duidelijk dat die piste niet werkt. "Het is tijd om die andere piste ernstig te bespreken."

Informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) trekken dinsdag opnieuw naar het Paleis, nadat hun missie deze week onverwacht nog met een week verlengd werd. Het blijft de bedoeling dat ze vooral blijven proberen een paars-gele as (socialisten, liberalen en N-VA) te smeden. Volgens de krant Le Soir is PS-voorzitter Paul Magnette bereid om nadien met zijn N-VA-collega Bart De Wever even aan zet te komen. Het zou voor de PS de snelste manier zijn om aan te tonen dat een coalitie met N-VA niet zal lukken.

Paars-groen

Volgens Almaci is het tijd om het geweer van schouder te veranderen en de piste met de groenen te onderzoeken.



Ze wil het niet met zoveel woorden gezegd hebben, maar de facto komt dat neer op paars-groen (liberalen, socialisten en groenen), aangevuld met CD&V. "Paars-geel is de voorbije zeven maanden op alle mogelijke manieren geprobeerd. Het is duidelijk dat het niet werkt", aldus Almaci, die naar eigen zeggen al enkele weken niet meer met de informateurs rond de tafel heeft gezeten. Meer nog: "de piste waarin de groenen nodig zijn, is nog niet ernstig bekeken."

Wij hebben geen schrik van verkiezingen, maar de diepe impasse moet daarna ook aangepakt worden Meyrem Almaci, voorzitster van Groen

CD&V

Almaci hoort "met afgrijzen" de vervroegde verkiezingen op de achtergrond sluimeren. "Wij hebben geen schrik van verkiezingen, maar de diepe impasse moet daarna ook aangepakt worden", verwijst Almaci naar de vele uitdagingen die op de plank liggen. Ze doelt onder meer op het begrotingstekort van 12 miljard euro. "Dat kan alleen worden aangepakt door achter de schermen te praten", vindt ze.

Ter herinnering: zolang CD&V het been stijf houdt en vindt dat N-VA als grootste Vlaamse partij in de regering moet zitten, maakt paars-groen geen kans. Bovendien is het twijfelachtig of iedereen bij de Vlaamse liberalen intussen wel zo happig is op die piste.