Groen vooral teleurgesteld in CD&V na "ongewijzigd" Zomerakkoord

12u26

Bron: belga

Oppositiepartij Groen is ontsteld dat er aan het Zomerakkoord van de regering-Michel ten gronde niets is veranderd. Fractieleider Kristof Calvo laat in een persbericht optekenen dat hij vooral teleurgesteld is in de houding van CD&V.