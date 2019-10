Groen-volksvertegenwoordiger ziet Arabisch als ‘derde landstaal’: “Iedereen welkom in parlement” SPK

24 oktober 2019

23u03 0 De wijze waarop Groen-volksvertegenwoordiger Jessika Soors op Twitter reclame maakt voor de ‘nationale dialoog’ die de Groenen morgen in het Federaal parlement houden, is… opvallend. Soors ondertitelde haar Nederlandstalige videopost waarmee ze alle geïnteresseerde burgers uitnodigt deel te nemen, in Frans en… het Arabisch.

Arabisch als derde ‘landstaal’ in plaats van het Duits, het werd op Twitter niet door iedereen in dank afgenomen. Soors, bekend als voormalig Vilvoords deradicaliseringsambtenaar, kadert dit als een bewuste keuze: “Om zoveel mogelijk mensen op een zo laagdrempelig mogelijke manier te betrekken. Ik wil tonen dat iedereen welkom is in het parlement, om mee inspraak te geven in onze politiek.”

De ‘Union of the State’ zelf - een dialoog over hoe ‘het België van morgen’ eruit moet zien - is een knipoog van Groen en Ecolo naar het uitblijven van de ‘State of the Union’, de toespraak die de eerste minister normaliter jaarlijks op de eerste dinsdag van oktober houdt.