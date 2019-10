Groen-volksvertegenwoordiger gebruikt Arabisch in tweet, en oogst daarmee ook flink wat kritiek SPK

24 oktober 2019

23u03 50 De wijze waarop Groen-volksvertegenwoordiger Jessika Soors op Twitter reclame maakt voor de ‘nationale dialoog’ die de Groenen morgen in het Federaal parlement houden, is… opvallend. Soors ondertitelde haar Nederlandstalige videopost waarmee ze alle geïnteresseerde burgers uitnodigt deel te nemen, in het Frans en… het Arabisch.

Arabisch als derde ‘landstaal’ in plaats van het Duits, het werd op Twitter niet door iedereen in dank afgenomen. Soors, bekend als voormalig Vilvoords deradicaliseringsambtenaar, kadert dit als een bewuste keuze: “Om zoveel mogelijk mensen op een zo laagdrempelig mogelijke manier te betrekken. Ik wil tonen dat iedereen welkom is in het parlement, om mee inspraak te geven in onze politiek. Ik zal alle talen spreken die ik ken om maximaal burgers bij politiek te betrekken. Deze keer was dat Nederlands, Frans en Arabisch. Volgende keer doe ik het in Spaans en Russisch.”

Ik zal alle talen die ik spreek benutten om burgers maximaal bij politiek te betrekken en dialoog aan te gaan. Deze keer was dat Nederlands, Frans, Arabisch. Volgende keer doe ik het in het Duits, Spaans of Russisch. #allemaalmensen #samensemblehttps://t.co/p87MJnx0h1 Jessika Soors(@ JessikaSoors) link

De ‘Union of the State’ zelf - een dialoog over hoe ‘het België van morgen’ eruit moet zien - is een knipoog van Groen en Ecolo naar het uitblijven van de ‘State of the Union’, de toespraak die de eerste minister normaliter jaarlijks op de eerste dinsdag van oktober houdt.

Op Twitter krijgt Soors heel wat kritiek:

Van wanneer is het Arabisch een officiële landstaal @JessikaSoors? Redelijk discriminatorisch tegenover de Duitstaligen? Achua Groen is onder @MeyremAlmaci toch al een Moslimpartij #Dhimmi #Kiesvee pic.twitter.com/FQxrqqyEts Christophe den Keekenfretter(@ ChristoS9206) link

Van een voormalige deradicaliseringsambtenaar zoals @JessikaSoors verwacht ik dat ze de drie landstalen uitdraagt. En dus niet het Duits vervangt door Arabisch. #integratie. pic.twitter.com/UXZNQzHQRQ Renate Hufkens(@ RenateHufkens) link

Volgens Groen parlementslid Jessika Soors is Arabisch onze nieuwe landstaal. Wanneer is het aan Turks, Bulgaars en Congolees? pic.twitter.com/an3lthqpvy Süleyman Çelik(@ celiksuley) link