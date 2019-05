Groen voert gesprekken met alle partijen voor Brusselse regering, behalve Vlaams Belang TT

28 mei 2019

17u48

Bron: Belga 0 Vermits Groen met vier zetels de grootste Nederlandstalige fractie in het Brussels Parlement is geworden, heeft de partij ook het initiatiefrecht voor de coalitiebesprekingen. De partij had vandaag al contact met alle partijen die in het Brussels Parlement vertegenwoordigd zijn, op het Vlaams Belang na. Dat lichtte Arnaud Verstraete, die samen lijsttrekster Elke Van den Brandt de gesprekken leidt, toe aan Belga, terwijl PVDA nog moest langskomen.

"We hebben geluisterd naar elke partij. Wat zijn hun prioriteiten? Hoe evalueren ze de verkiezingsuitslag? Wat zijn hun verwachtingen?", aldus Verstraete, die erop wees dat het nog niet om echte onderhandelingen ging.

Morgen wil Groen een synthese maken van de contacten en bekijken hoe het nu verder moet, en of er nog bijkomende contacten nodig zijn voor te beslissen met wie er verder gewerkt wordt aan een coalitie. Ter herinnering: voor de Brusselse coalitie moet er zowel een meerderheid zijn langs Franstalige als langs Nederlandstalige kant.



Op basis van de uitslag zijn er niet veel mogelijkheden. In het nieuwe Brussels halfrond zetelen vier leden van Groen, drie vertegenwoordigers van Open Vld, one.brussels-sp.a en N-VA, en telkens één van CD&V, Vlaams Belang, Agora en PVDA. Om een meerderheid te hebben volstaat het dat Groen een akkoord vindt met twee driemansfracties. Wellicht wordt de keuze met of zonder N-VA.

Cieltje Van Achter (N-VA) liet alvast na afloop niet in haar kaarten kijken. "De kiezer heeft een duidelijk signaal gegeven. De traditionele partijen hebben een pandoering gekregen. Het is duidelijk dat Brussel moet veranderen", verklaarde ze. Open Vld'er Sven Gatz vond de sfeer van het gesprek "aangenaam en hartelijk". Hij zei tegen het einde van de week een signaal van Groen te verwachten voor verdere stappen.

Gatz herinnerde eraan dat het een traditie is dat Franstaligen en Nederlandstaligen elk afzonderlijk onderhandelen over de vorming van een Brusselse regering. Pas als er aan elke kant een akkoord is, gaan beide delegaties samen rond tafel zitten. Maar het is evident dat er ook parallelle gesprekken zijn tussen de twee taalgroepen. Er is volgens hem al een eerste contact gewest.