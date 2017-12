Groen Vilvoorde staat achter voorstel Bonte voor bosaanplanting op Uplace-site

Bron: belga

De Vilvoordse afdeling van Groen schaart zich achter het voorstel van burgemeester Hans Bonte (sp.a) om een bos aan te planten op de site aan de Brusselse ring in Machelen waar Uplace een shoppingcentrum wil realiseren. Groen vormt in Vilvoorde samen met sp.a een fractie in de gemeenteraad en maakt er derhalve ook deel uit van de meerderheid.