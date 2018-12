Groen vernietigend voor N-VA: "De kracht van verandering is de kracht van vernieling gebleken”

08 december 2018

De groene oppositie is niet te spreken over de demarche van regeringspartij N-VA. "N-VA stort land in een crisis. De kracht van verandering is de kracht van vernieling gebleken", tweet Kamerfractieleider Kristof Calvo. Hij reageert daarmee op de aankondiging dat N-VA zich uit de regering gezet acht indien premier Charles Michel morgen naar Marrakesh vertrekt.