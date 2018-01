Groen trekt alleen naar verkiezingen in Antwerpen: "Geen evidente, maar wel noodzakelijke beslissing" TT

Bron: Belga 0 BELGA Wouter Van Besien, Jinnih Beels en Tom Meeuws in betere tijden. Groen trekt de stekker uit de lokale samenwerking met sp.a in Antwerpen en trekt alleen naar de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is vanmiddag beslist tijdens overleg tussen de nationale en Antwerpse partijleiding. "Het is geen evidente maar wel een noodzakelijke beslissing voor Antwerpen", zegt Groen.

De partij zat op een geheime locatie in Antwerpen samen na de ophef rond Tom Meeuws, de socialistische kopman die onder vuur lag na onthullingen over mogelijke financiële malversaties tijdens zijn periode bij De Lijn Antwerpen. "We betreuren dat de Antwerpse sp.a niet de partner is gebleken waarop we hadden gehoopt. Wij willen voluit aan progressieve politiek kunnen doen en ons focussen op de problemen en uitdagingen van de Antwerpenaren, niet op de problemen van personen en partijen", motiveren de groenen hun beslissing.

Wouter Van Besien en Meyrem Almaci geven om 17.30 uur meer tekst en uitleg op een persconferentie in Antwerpen.

Voluit voor progressieve politiek in Antwerpen pic.twitter.com/y77eZYe73X Wouter Van Besien(@ WouterVanBesien) link

