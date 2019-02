Groen trapt campagne op gang en richt pijlen op N-VA: "Ecorealisme van N-VA is stap naar econegationisme” bvb

23 februari 2019

13u32

Bron: Belga, Radio 1, VTM NIEUWS 17 De verkiezingen naderen met rasse schreden. De partijen proberen alles uit de kan te halen om zoveel mogelijk kiezers voor zich te winnen. Vanmiddag heeft Groen-voorzitster Meyrem Almaci het startschot gegeven van hun grootste campagne ooit, die vooral rond het klimaat draait. Net vandaag houdt ook N-VA een V-dag, een soort studiedag, over energie en ecologie in Flanders Expo in Gent. Bij de start van de studiedag voerden enkele leden van de 11 maart-beweging, een organisatie die pleit voor het behoud van de kernuitstap en de overstap naar groene energie, actie. Groen en N-VA staan vandaag lijnrecht tegenover elkaar, maar Almaci sluit niets uit: “We starten nu allemaal aan dezelfde meet en we zullen zien hoe de kaarten liggen op 26 mei.”

Om 5 voor 12 gaf Groen-voorzitster Meyrem Almaci samen met alle lijsttrekkers het startschot van de campagne in het Antwerpse district Borgerhout. “Terwijl andere partijen met zichzelf bezig zijn en krampachtig verdeeldheid proberen te zaaien, delen we veel meer dan we denken. De uitdagingen waar we voor staan zowel op vlak van klimaat, koopkracht en samenleven zijn zo omvangrijk dat we moeten samenwerken in plaats van tegenwerken. Daar gaat onze campagne over: ‘We delen meer dan we denken’.”

Vandaag bestaat er heel veel eensgezindheid in de samenleving. Almaci: “Duizenden jongeren en gezinnen die elke week op straat komen voor het klimaat. 84% van de mensen vraagt een eerlijk klimaatbeleid. En ook eerlijkheid willen we opnieuw in hart van de politiek brengen. 84% wil eerlijke bijdrage van grootste vermogens. Onze job is niet om mensen te verdelen, onze job is om mensen samen te brengen. Want we delen veel meer dan we denken.”

“Deze campagne gaat niet over volgende verkiezingen maar over volgende generaties. Om die reden trappen we symbolisch onze campagne om 5 voor twaalf af. Het is nu of nu. We hebben geen tijd meer te verliezen. “De toekomst kan je nog maken, maar dan moet je nu in actie schieten”, aldus Almaci aan VTM NIEUWS. Het IPCC geeft ons nog 12 jaar om de klimaatverandering tegen te gaan. Het kan als er een ommekeer van het beleid komt en dat is de inzet voor Groen. We hebben geen nood aan doembeelden we hebben nood aan hoop en actie.”

Studiedag N-VA

In de aanloop naar 26 mei organiseert N-VA een reeks V-dagen, studiedagen over verschillende onderwerpen. Vandaag buigt de partij zich in Gent over het thema “energie en ecologie”, zowat 800 N-VA-leden zijn aanwezig. Hoewel er ook gesproken werd over voedselvoorziening, afval en klimaatadaptatie lag de focus vooral op energievoorziening en met name op de (on)zin van kernenergie in de toekomstige energievoorziening.

Een van de sprekers op de studiedag is de Amerikaan Michael Shellenberger, een voormalige milieuactivist die een van de grondleggers is van het zogeheten ecomodernisme. Shellenberger is een van de grote voorvechters van kernenergie. De Belgische elektriciteitsvoorziening is voor de helft afhankelijk van kernenergie. Als België ook de andere helft nucleair wil invullen, zijn er volgens Shellenberger gewoon drie extra kerncentrales nodig. Dat verhaal staat natuurlijk haaks op de geplande kernuitstap in 2025. N-VA heeft al langer kritiek op die timing. De huidige nucleaire capaciteit tegen 2025 vervangen door hernieuwbare bronnen en (nieuwe) gascentrales is volgens de partij onhaalbaar en onbetaalbaar. Daarom pleit N-VA al langer voor het 10 jaar langer open houden van de twee jongste nucleaire centrales.

“Op die manier laat je het licht branden, blijft de prijs betaalbaar en vermijd je 6 miljoen ton CO 2 en dat tien jaar lang. Om je een idee te geven: dat is het equivalent van alle auto’s in Vlaanderen van de baan halen. Alle personenwagens. En dat dus tien jaar lang”, aldus Anneleen Van Bossuyt, die het slotwoord hield op de studiedag.

N-VA versus Groen

Anneleen Van Bossuyt (N-VA) daagt de andere partijen, en met name oppositiepartij Groen, uit om uit te leggen hoe ons land zonder kernenergie zal kunnen na 2025. “Ik wil cijfers zien”, aldus Van Bossuyt. “Geef ons duidelijkheid over de factuur van de kernuitstap. Want de bevoegde minister mag er nog zoveel mist over spuien: dat zal geen vijftien euro per gezin zijn, maar een factuur van 9 miljard, meer dan anderhalve keer de Turteltaks voor elk gezin. En dat om méér CO2 uit te stoten”, aldus Van Bossuyt.

Hoewel N-VA op termijn (tegen 2065) ook uit kernenergie wil stappen, sluit de partij de bouw van een nieuwe centrale toch niet helemaal uit. “Een nieuwe kerncentrale is bespreekbaar als dat economisch rendabel is”, zo staat te lezen in de N-VA-brochure.

“We zullen kijken waar de kaarten liggen op 26 mei. Wij zijn klaar om in een regering te stappen. Maar de standpunten van N-VA over kernenergie liggen inderdaad lijnrecht tegenover de onze”, aldus Almaci in De Ochtend op Radio 1

Bij de start van de studiedag voerden enkele leden van de 11 maart-beweging, een organisatie die na de kernramp van Fukushima in 2011 ijvert voor het behoud van de kernuitstap en een overstap naar hernieuwbare energie, actie tegen dat standpunt. “Kernenergie is onbetaalbaar, onbetrouwbaar en onhaalbaar”, zegt Johan Malcorps van de organisatie (en tevens lid van Groen). Ook de bouw van nieuwe centrales en de ontwikkeling van nieuwe nucleaire technologie is volgens de organisatie geen deel van de oplossing. “Dat is dagdromerij. Dat is geen ecorealisme, maar ecosurrealisme”, aldus Malcorps. “Kernenergie is peperduur en onbetaalbaar”, vertelt Almaci aan VTM NIEUWS.

Almaci voelt zich gesterkt door het feit dat veel Groen-voorstellen nu ook door andere partijen worden opgepikt. “Het mobiliteitsbudget, renovaties, investeringen in hernieuwbare energie en een circulaire economie: ik zie dat de collega’s inspiratie zoeken in ons programma. Het probleem is dus niet het programma van Groen, het probleem is dat het niet wordt uitgevoerd”, vertelde ze in De Ochtend.

“Nucleaire verslaving van N-VA”

“We nemen akte van de nucleaire verslaving van de N-VA. Het leek geen studiedag van N-VA maar van de nucleaire lobby”, zo reageert Groen-Kamerlid Kristof Calvo bij Belga op de N-VA-studiedag over energie en ecologie in Gent.

N-VA gelooft niet in de kernuitstap in 2025 en daagt andere partijen, en met name Groen, uit om uit te leggen hoe zij de alternatieven voor die kernuitstap zullen financieren. “Ik wil cijfers zien”, zei N-VA-politica Anneleen Van Bossuyt aan het adres van Groen-kopstukken Meyrem Almaci en Kristof Calvo. “Ik wil de N-VA eerst en vooral bedanken dat ze het over ons hebben op hun congressen. Dat is gratis reclame”, zegt Calvo in een reactie. Volgens Calvo bewijzen de uitspraken op de N-VA-studiedag vooral dat N-VA “verslaafd is aan kernenergie”. “De studiedag leek wel georganiseerd door de nucleaire lobby”, aldus Calvo.

Calvo betwist dat de kernuitstap in 2025 onbetaalbaar en onhaalbaar zou zijn, zoals N-VA zegt. “Maar we mogen inderdaad geen tijd meer verliezen. Het is vijf voor twaalf. Weet je wat pas peperduur is? De bouw van een nieuwe kerncentrale. En ook het langer openhouden van de bestaande centrales heeft een kostprijs. Wij pleiten ervoor om te investeren in de toekomst en in hernieuwbare energie en niet in het verleden”, aldus Calvo.

Ambities

Groen herhaalt de ambitie om een nieuwe meerderheid op de been te brengen. “Wie niks wil doen voor het klimaat, is verrassend vaak ook degene die niks wil doen tegen ongelijkheid” aldus Almaci. “De volgende regering moet een klimaatcoalitie zijn”, zodat het “getreuzel” rond de klimaatmaatregelen kan stoppen. Dat zei Meyrem Almaci in De Ochtend.

“Onze ambitie is uiteraard vooruitgaan, zodat we de uitdagingen die vandaag op ons bord liggen ernstig kunnen aanpakken als beleidsmakers. Want we hebben de voorbije jaren het tegenovergestelde gezien.”

Gedurende een week gaat voorzitster Meyrem Almaci met een elektrische bus in meer dan 15 steden en gemeenten mee met de lijsttrekkers en vele campaigners op huisbezoek. Ze gaat samen met duizenden leden en vrijwilligers de komende weken van deur tot deur met de vraag ‘Wat deel jij met Meyrem?’.” Samen met Bogdan Vandenberghe, die derde op de federale lijst staat, legde Almaci de eerste huisbezoeken af in de Groenstraat in Borgerhout. “Politiek is niet een keer om de zoveel jaar naar het stemhokje gaan, maar permanent luisteren en in dialoog gaan.” De partij plant de komende weken 50.000 huisbezoeken.

