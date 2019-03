Groen stuurt kandidaten op uitwisseling naar Wallonië ARA

01 maart 2019

04u42 0 De samenwerking tussen Groen en Ecolo gaat nog een (symbolische) stap verder. In Brussel komen ze al op met een gezamenlijke Kamerlijst, maar er zullen ook Vlaamse groenen op Waalse Kamerlijsten gaan staan, en omgekeerd. “Erasmuskandidaten”, aldus Kristof Calvo.

De groenen pleiten al langer voor een federale kieskring, waarbij Vlamingen ook voor Walen kunnen stemmen en omgekeerd. “Helaas bestaat die nog niet”, aldus Groen-fractieleider Kristof Calvo. “Dus maken we er gewoon zelf werk van, met ‘Erasmuskandidaten’.” Een vijftal mensen van Ecolo zal in Vlaanderen opkomen voor de Kamerlijsten van Groen en de partij leent ook leden uit om de Waalse kieslijsten te vullen. Perfect mogelijk, want wie op een Kamerlijst staat, is wettelijk niet verplicht om te wonen in de provincie waar hij of zij opkomt. Zo werd Kamerlid Hendrik Vuye (nu onafhankelijk) bijvoorbeeld verkozen voor N-VA in Vlaams-Brabant, terwijl hij net over de taalgrens woont.

Grote namen zitten er voorlopig niet bij: die spelen de partijen nog altijd liefst in hun eigen regio uit, waar ze veel meer stemmen kunnen halen. Zo gaat het onder anderen om Lech Schelfout, gemeenteraadslid in Ronse. Hij zal op de Ecolo-lijst in Henegouwen staan. Op topplaatsen moeten de uitwisselingskandidaten niet rekenen, “maar strijdplaatsen kunnen wel”.