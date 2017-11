Groen stelt "welvaartsgarantie" voor als alternatief voor basisinkomen rvl

20u34

Bron: Belga 5 BELGA De partij Groen wil dat iedereen op termijn kan beslissen hoeveel hij of zij werkt. De groenen willen een "welvaartsgarantie" invoeren die garandeert dat iedereen een voldoende hoog inkomen heeft, ook wanneer iemand minder wil of kan werken. Dat voorstel is zaterdag op een partijcongres in Anderlecht goedgekeurd.

Op het "Schakelcongres" zette Groen zijn nieuwe visie uit over de verhouding tussen overheid, burgers, ondernemingen en het middenveld. De partij wil dat de overheid evolueert naar een "partnerstaat", die er "niet alleen voor de elite is, maar partner is van burgers, bedrijven en verenigingen".

Zeshonderd leden - en voor het eerst ook niet-leden - spraken zich vrijdag en zaterdag uit over ruim honderd voorstellen. Een van de opvallendste aangenomen voorstellen is dat van een "welvaartsgarantie", een variant van het basisinkomen waar de groenen dertig jaar geleden al voor pleitten.

De welvaartsgarantie zou een recht moeten worden dat automatisch in werking treedt als het inkomen onder het mediaaninkomen zakt. "De welvaartsgarantie sluit armoede uit en biedt ademruimte aan mensen die zorg willen opnemen of dromen van een eigen zaak. Mensen krijgen weer greep op hun levenskwaliteit. Maar ook greep op hun tijd. Daar is het ons om te doen. Met de voorstellen die we hier goedkeurden, krijgt iedereen straks echt de kans om te beslissen hoeveel uur zij of hij werkt, 38, 30 of 20 uur werken: we geven mensen echt de handvaten om dat zelf te beslissen", legt Groen-voorzitster Meyrem Almaci uit.

Groen wil ook dat bewoners van een woonzorgcentrum mee kunnen besturen over hun centrum. Dat systeem bestaat in Zweden. "Ouderen voelen zich daardoor echt thuis", zegt Almaci. "Maar wat niet kan, zijn privébedrijven die woekerwinsten maken op kap van zorgbehoevenden, zonder een greintje menselijkheid. Daarom plafonneren we de winst in zorginstellingen. De rest investeren we terug in zorg".

De groenen willen ook dat er op termijn één statuut komt voor wie werkt, in plaats van de huidige statuten van werknemer, ambtenaar of zelfstandige. "Gedaan met het kluwen van verschillende statuten, van nepstatuten en bureaucratische overgangen van het ene naar het andere", zegt Almaci.