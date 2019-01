Groen stelt eerste lijsttrekkers voor en slaat 11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe aan de haak TT

25 januari 2019

15u58

Bron: Belga 2 Groen trekt op 26 mei met 11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe naar de kiezer in de provincie Antwerpen. Hij krijgt een prominente plaats op de Kamerlijst. Dat maakte de partij deze namiddag bekend op een persconferentie. Kristof Calvo zal de lijst trekken, voorzitter Meyrem Almaci de Vlaamse lijst. De partij stelde als kandidaten ook Jessika Soors, deradicaliseringsambtenaar in Vilvoorde, en Chris Steenwegen, de afgelopen zeven jaar algemeen directeur van Natuurpunt, voor.

Bogdan Vanden Berghe woont in Antwerpen-Noord. In 2002 werd hij campagneleider bij 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, om er in 2005 algemeen directeur te worden. Daar stapt hij nu op om op de Kamerlijst van Groen in Antwerpen te gaan staan. “Ik ben al lang actief bij allerhande ngo’s, en dat heb ik met hart en ziel gedaan. Maar ik heb heel veel persberichten mee geschreven die eindigen op ‘het is een kwestie van politieke wil’. Na zoveel jaar is het nu aan mij om die politieke wil en moed mee uit te dragen”, zegt hij.

Federaal lijsttrekker wordt dus Kristof Calvo, die nu al Kamerfractieleider is. Calvo zal voor het eerst de Kamerlijst trekken in de grootste provincie van het land. “Ons land heeft nood aan bruggenbouwers, niet aan mensen die elkaar tegenwerken. Als Ecolo en Groen de grootste fractie worden in de Kamer, is veel mogelijk.”



Groen-voorzitter Meyrem Almaci trekt de Vlaamse lijst en zal het onder meer moeten opnemen tegen N-VA-voorzitter Bart De Wever. Almaci zegt dat haar beslissing om de Vlaamse lijst te willen trekken daarmee niets te maken heeft. “Wij laten onze agenda niet bepalen door anderen.” Op Instagram postte de partij nochtans een duidelijke verwijzing naar de N-VA, met een beeld van Almaci en de tekst ‘Winter is not coming’, een verwijzing naar Game of Thrones zoals ook N-VA dat al deed.

"Rem moet van klimaatbeleid af”

De beslissing op de Vlaamse lijst te gaan staan is volgens Almaci genomen in december, na de klimaatmars die 75.000 mensen op de been bracht. Na die mars, op de klimaattop in Katowice, hield de Vlaamse regering hogere klimaatambities tegen. “Het is duidelijk dat er in Vlaanderen een rem staat op het klimaatbeleid. Die rem moet er af”, zegt ze.

In 2014 was Almaci federaal lijsttrekker, gevolgd door Calvo. Welke positie Wouter Van Besien krijgt, is nog niet bekend. Van Besien was vijf jaar geleden nog Vlaams lijsttrekker in Antwerpen.

Witte konijnen

De partij schudde nog twee andere ‘witte konijnen’ uit de mouw, allebei voor Vlaams-Brabant. Het gaat om Chris Steenwegen (Vlaams), voormalig algemeen directeur bij Natuurpunt, en Vilvoords deradicaliseringsambtenaar Jessika Soors (federaal). Steenwegen was tussen 2001 en 2004 al aan de slag als kabinetschef bij toenmalige Vlaamse ministers Vera Dua, Jef Tavernier en Ludo Sannen, en was daarvoor al medewerker bij Agalev. Daarna nam Steenwegen even afstand van de politiek, maar hij keert nu dus naar de groene stal terug.

Soors zal het in Vlaams-Brabant moeten opnemen tegen onder meer N-VA’er Theo Francken en Dries Van Langenhove van Vlaams Belang. “Mijn expertise zal daarbij van pas komen”, zei ze. Soors blijft nog even aan de slag als deradicaliseringsambtenaar, maar is wel van plan zich volledig op het parlement te storten als ze verkozen wordt. Daar wil ze vooral focussen op structurele oplossingen. “Ik heb graag in de praktijk gewerkt, maar ik heb mij soms ook gefrustreerd en verontwaardigd gevoeld. Die dingen kun je vanuit het federaal parlement aanpakken.” Ze denkt daarbij onder meer aan de problematiek van de begeleiding van geradicaliseerde gevangenen.

“Klimaatregering met sociaal hart”

Calvo noemde de drie nieuwe 'witte konijnen’ die Groen kon binnenhalen, “geen deelnemers aan Sterren op de Dansvloer, maar wel sterren in het parlement”. Almaci sloot zich daarbij aan. “Wij zijn een partij die op een constructieve manier verandering in de maatschappij wil brengen. Het is een eer en genoegen mensen met zo’n staat van dienst te mogen verwelkomen. Dan gaat het ook om de periode na 26 mei. Wat we vooral nodig hebben, is een ommekeer voor ons beleid met een klimaatregering met een sociaal hart, die menselijker, eerlijker en gezond is.”

De Europese lijsttrekker voor de Groenen was al bekend, fertiliteitsexperte en senator Petra De Sutter.

De leden van Groen beslissen pas morgen formeel over de lijsttrekkers voor de verkiezingen. Over de precieze plaats die Vanden Berghe, Soors en Steenwegen krijgen, wil de partij voorlopig nog niets kwijt. De partij heeft volgens Almaci morgen “nog enkele verrassingen” in petto. Het zou naar verluidt onder meer over Staf Pelckmans gaan, directeur van cultuurhuis De Warande in Turnhout.