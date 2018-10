Groen steekt laatste keer koppen bij elkaar in Antwerpen: "Ommekeer is ingezet" AV

06 oktober 2018

18u53

Bron: BELGA 0 De Antwerpse Groen-afdeling verzamelde vandaag een laatste keer hun kandidaten en campagnemedewerkers naar aanloop van de verkiezingen in DE Studio aan het Mechelseplein. Lijsttrekker en kandidaat-burgemeester Wouter Van Besien deed een oproep aan "alle progressieve Antwerpenaren" om voor Groen te stemmen en een ander stadsbestuur mogelijk te maken.

"De ommekeer is ingezet", stelt Van Besien. "Maar er is nog geen enkele stem uitgebracht en veel kiezers twijfelen nog, dus we moeten nog keihard campagne voeren." De kandidaat-burgemeester somde nog eens de punten op waarmee Groen het verschil hoopt te maken, mocht de partij na 14 oktober aan de macht komen op het Schoon Verdiep. Groen wil onder meer praktijktesten tegen discriminatie op de woon- en arbeidsmarkt invoeren, gevaarlijke kruispunten conflictvrij maken, meer betaalbare woningen afdwingen bij bouwprojecten en voor gezonde lucht ijveren.

Ook nummer twee op de Antwerpse Groen-lijst, gemeenteraadslid Ikrame Kastit, drukte haar geloof uit dat Groen volgende week "de stad op zijn kop zal zetten". "We willen grondrechten voor iedereen in deze stad realiseren: van onderwijs tot werk, van mobiliteit tot gezonde lucht", zegt ze.

Verder onderneemt Groen nog een opmerkelijk initiatief in de campagne: de partij gaat een infonummer lanceren waar twijfelende kiezers terecht kunnen met vragen. Campagnemedewerkers zullen die lijn tijdens de laatste dagen voor de verkiezingen continu bemannen.

"Sterke PVDA nodig voor armoedebestrijding en betaalbaar wonen"

Ook de PVDA hield vandaag zijn slotevent in Antwerpen. De partij herhaalde dat armoedebestrijding en betaalbaar wonen haar absolute topprioriteiten zijn. De partij wil onder meer controles op woonkwaliteit in alle huurwoningen, warme en gezonde maaltijden voor elk kind op school en meer wijkgezondheidscentra. Lijsttrekker en nationaal partijvoorzitter Peter Mertens gelooft dat de peilingen - die PVDA rond de 8 procent zetten - zijn partij net als in 2012 onderschatten.

Mertens haalde ook uit naar Van Besien, die eerder deze week verklaarde dat er allicht geen samenwerking tussen Groen en PVDA zal komen omdat centrumpartijen CD&V en Open Vld een veto tegen PVDA uitspraken en er zonder hen allicht geen meerderheid mogelijk is. "Open Vld heeft Bart De Wever zes jaar lang gesteund in het elitaire woonmodel van luxeappartementen en projectontwikkelaars en wil geen extra sociale woningen", zegt Mertens. "Hoe kan je met zo'n coalitie betaalbaar wonen realiseren? "

Mertens nam ook N-VA op de korrel, onder meer rond de heisa over ongeschikte sociale woningen in Gent. "Ze zeggen dat de situatie op de woningmarkt in Antwerpen niet zo erg is als in Gent: dat toont aan hoe ver ze op het Schoon Verdiep van de realiteit zitten", aldus Mertens. "Ja, ze hebben een beetje geïnvesteerd in renovatie, maar er zijn nog veel kankerplekken. En vooral: ze zijn weeral eens vergeten de mensen te betrekken."

De kritiek dat het PVDA-programma "onbetaalbaar" zou zijn, vindt Mertens onzin. "Politiek gaat om keuzes maken", stelt hij. "Het is blijkbaar nooit onbetaalbaar als het om de aankoop van oorlogswapens gaat of de bouw van een politietoren van 290 miljoen euro."