Groen: "Steeds minder tijd voor patiënten in thuiszorg"

19 maart 2018

05u10

Bron: Belga 0 Het aantal uren dat thuiszorgmedewerkers kunnen spenderen aan hun patiënten neemt alsmaar af. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Elke Van den Brandt (Groen) opvroeg bij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen (CD&V). Ze pleit ervoor om het systeem efficiënter te maken.

In 2016 maakten 173.402 Vlamingen gebruik van gezinszorg of aanvullende thuiszorg. "Per patiënt waren er dat jaar maar 120 uur beschikbaar, dat is 2,3 uurtjes per week", zegt Van den Brandt. "Twee jaar geleden was dat nog 2,4 uur per week, drie jaar geleden 2,5 en het jaar daarvoor 2,6. Elk jaar verliezen patiënten 6 minuten per week kostbare zorgtijd. Dat betekent elke vijf jaar een half uur."

Voor die evolutie zijn volgens Van den Brandt verschillende redenen. "De Vlaamse regering bespaarde in het begin van de legislatuur op thuiszorg, waardoor er minder uren beschikbaar zijn", luidt het. Door de stijgende vraag naar gezinszorg of aanvullende thuiszorg, moet dus een beperkt aantal uren over een groeiend aantal patiënten worden verdeeld.

Niet efficiënt georganiseerd

Daarnaast is de zorg niet altijd even efficiënt georganiseerd. "Verschillende organisaties rijden rond in dezelfde wijken. Samen rijden ze 200 miljoen kilometer per jaar. En daar wordt niemand beter van", zegt Van den Brandt. "De verplaatsingstijd en de hoge werkdruk gaan ten koste van de zorgtijd, hulpverleners hebben vaker te kampen met stress, en het aantal wagens op de weg is niet meer bij te houden."

De Groen-politica pleit dan ook voor extra investeringen door de Vlaamse regering. Daarnaast moet het systeem van gezinszorg en aanvullende thuiszorg worden hervormd om "efficiëntiewinsten te maken". "Als we bijvoorbeeld wijken opdelen en zo de dienstverlening samenvoegen, heeft elke hulpverlener een vaste wijk en een aantal patiënten. Die mensen hebben hun vertrouwenspersoon en de hulpverlener moet minder tijd steken in verplaatsingen."