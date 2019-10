Groen, sp.a en PVDA zetten druk op Vlaamse regering: “Geef ons cijfers, anders morgen geen debat en stemming” SVM

03 oktober 2019

17u17

Bron: Belga 0 Als de Vlaamse regering niet vóór het debat van morgen met begrotingscijfers op de proppen komt, moet parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) het debat en de vertrouwensstemming uitstellen. Dat zeggen oppositiepartijen Groen, sp.a en PVDA in een gezamenlijk persbericht.

Dat minister-president Jan Jambon voorlopig geen begrotingscijfers wil vrijgeven, zet kwaad bloed bij de oppositiepartijen in het Vlaams Parlement. Het ontbreken van cijfers maken een debat en een vertrouwensstemming onmogelijk, zeggen ze in koor.

“Iets te verbergen”

De linkse oppositie laat het daar niet bij. "Het parlement en de Vlaamse burgers hebben het recht op een transparantie discussie", zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska. "De regering heeft de cijfers. Dat is ons gisteren bevestigd op het overleg van de fractievoorzitters. Alleen is er blijkbaar een reden waarom ze die niet willen delen met het parlement. Misschien is Jambon bang om de cijfers vrij te geven?", vult sp.a-fractieleider Conner Rousseau aan. "Een regering die haar cijfers niet vrijgeeft, heeft iets te verbergen", dixit PVDA-fractievoorzitter Jos D'Haese.

De drie linkse partijen hebben er daarom bij Homans op aangedrongen om de cijfers te krijgen. Een antwoord is er voorlopig niet. "Het reglement van het parlement bepaalt dat de ontwerpbegroting zoals die aan Europa moet bezorgd worden vóór nu maandag 7 oktober ter bespreking moet voorliggen. Dat kan maar als die ontwerpbegroting morgen wordt rondgedeeld", zeggen de drie partijen.

Homans begrijpt oppositie

De oproep van Groen, sp.a en PVDA aan de regering is duidelijk: kom vóór het debat van morgen met de cijfers. Anders moet parlementsvoorzitter Homans het debat en de vertrouwensstemming over de regering maar uitstellen. "Op deze wijze kan de nieuwe Vlaamse regering zich na haar valse start herpakken en alsnog met open vizier en op een constructieve wijze het debat aangaan met de parlementsleden", klinkt het.

Gisteren liet Homans aan Vlaamsparlement.tv verstaan dat zij ook vindt dat het parlement "recht heeft" op de cijfers. "Je kan over de inhoud discussiëren morgen. Maar als je die wil evalueren, dan moet je de begroting kennen.”