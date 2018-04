Groen: "Regering sluit de ogen voor handel met schurkenstaten" HA

Bron: Groen 0 Ook Groen wil tekst en uitleg van de regering over de export van chemische producten naar Syrië door drie Vlaamse bedrijven, die daarvoor de juiste vergunningen niet hadden voorgelegd. Een aantal van de producten kan gebruikt worden bij de aanmaak van chemische wapens. " Hoe is dit kunnen gebeuren? Gaan onze diensten dan zo laks om met die controles?" hekelt Kamerlid Wouter De Vriendt.

Groen betreurt de tweeledigheid van onze houding ten aanzien van het gebruik van chemische wapens. "Dat het Syrische regime chemische wapens inzet tegen de eigen bevolking vinden we allemaal terecht gruwelijk. De Belgische regering veroordeelt dat terecht. Maar nu blijkt dat we ook echt iets kunnen doen om dit te voorkomen: onze eigen export beter controleren. Maar zo prioritair is dit blijkbaar niet voor de regering-Michel", aldus De Vriendt. "Dit toont nog maar eens aan dat mensenrechten niet primeren in het buitenlands beleid van deze regering, en dat is ronduit onaanvaardbaar."

De partij vraagt dat de regering een actieplan uitwerkt om elke vorm van steun aan een dictatoriaal regime, of aan terroristische groeperingen, hetzij via financiering, hetzij via export van producten, droog te leggen. "Bedrijven die handel drijven met dergelijke regimes moeten streng worden aangepakt door onze diensten. Ik verwacht dat de Belgische regering eindelijk daadkracht toont in deze. Elke kans om dergelijke oorlogsmisdaden te helpen voorkomen moeten we met beide handen grijpen", besluit De Vriendt.