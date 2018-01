Groen: "VRT mag geen geld van Google aannemen" Gatz: "Financiering is in lijn met beheersovereenkomst" HA

13u37

Bron: Belga 4 Photonews Groen stelt zich grote vragen bij het feit dat de VRT al drie keer geld heeft aangenomen van internetgigant Google. "Dat bedrijf snoept advertentie-inkomsten af van de mediahuizen en lijkt dat te willen compenseren met wat aalmoezen en smartengeld hier en daar", zegt Vlaams parlementslid Bart Caron. Volgens Mediaminister Sven Gatz is de financiering in lijn met de beheersovereenkomst.

Google gaf vorige maand opnieuw 40.000 euro aan de VRT in het kader van het 'Google Digital News Initiative'. De VRT gebruikte de financiering in het verleden onder meer om het bereik van artikels te voorspellen. De omroep tracht te achterhalen welke verhalen het best werken op welk platform en op welk tijdstip.

De openbare omroep moet onpartijdig en onafhankelijk kunnen functioneren. Wanneer ze geld toegestoken krijgt van iemand anders dan de overheid, bestaat de kans dat er iets in ruil verwacht wordt Bart Caron (Groen)

"Dat de mediahuizen gretig aalmoezen aannemen van de monopolist die een deel van hun reclame-inkomsten wegzuigt, is op zijn minst cynisch te noemen", vindt Bart Caron. "Privébedrijven moeten zelf uitmaken hoe zij hun financiering regelen, maar dat een overheidsbedrijf als de VRT geld aanneemt van een privégigant als Google, doet bij mij vragen rijzen."

Caron vraagt zich zelfs af of de omroep de bedragen wel mag aannemen. "De openbare omroep moet onpartijdig en onafhankelijk kunnen functioneren. Wanneer ze geld toegestoken krijgt van iemand anders dan de overheid, bestaat de kans dat er iets in ruil verwacht wordt."

Beheersovereenkomst

Volgens Gatz mag de VRT voor het realiseren van zijn innovatiedoelen steun aannemen van derden. Google verwacht bovendien geen commerciële tegenprestatie. Dat stelt Caron gerust, maar de twijfel blijft, ook bij CD&V. "Ik omarm dat de grote spelers ons willen steunen en centen toesteken, maar we moeten opletten dat we er niet helemaal afhankelijk van worden", besluit Karin Brouwers (CD&V).