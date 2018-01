Groen: "Schauvliege kiest keer op keer de verkeerde oplossingen" LB

07u07

Bron: Belga 0 Photo News - Séance plénière du Parlement flamand - Plenaire vergadering Vlaams Parlement * Minister Joke Schauvliege 10/01/2018 pict. by Didier Lebrun © Photo News De Inspectie van ­Financiën "maakt brandhout" van het bosbeleid van minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). Zo reageert Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) op het rapport van de Inspectie, waarover De Standaard vandaag bericht. "Schauvliege kiest keer op keer kiest de verkeerde oplossingen."

De Inspectie van ­Financiën heeft in een rapport scherpe ­kritiek over twee aanpassingen aan de boswetgeving die Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) doorvoert en geeft voor beide een negatief advies.

Zo is de maatregel om bossen van het Agentschap voor Natuur en Bos altijd toegankelijk te maken voor het publiek, "te voluntaristische" en mogelijk "nefast voor de bescherming van kwetsbare biotopen". Daarnaast wil Schauvliege de subsidies verhogen voor bebossing ter compensatie van ontbossing elders, maar die maatregel heeft volgens de Inspectie het omgekeerde effect.

Dit rapport legt de achilleshiel van het boscompensatiefonds bloot: het is goedkoper om bos te kappen dan om bos te compenseren Elisabeth Meuleman (Groen)

Meuleman is naar eigen zeggen niet verrast door de kritiek. "We moeten concluderen dat Joke Schauvliege keer op keer kiest voor de verkeerde oplossingen. We moeten inzetten op bebossing en bosuitbreiding, in plaats van enkel te focussen op boscompensatie", zegt het parlementslid.

Speelbossen in stadsranden

"Minister Schauvliege kiest ervoor om vooral in te zetten op boscompensatie, maar trekt zelfs daar niet voldoende middelen voor uit. Dit rapport legt de achilleshiel van het boscompensatiefonds bloot: het is goedkoper om bos te kappen dan om bos te compenseren."

Groen zal in het parlement vandaag daarom een aantal alternatieven voorstellen aan Schauvliege. "In plaats van domweg kwetsbare bossen open te stellen voor het publiek om het gebrek aan bos te compenseren, kunnen we er beter voor zorgen dat er ook effectief meer bos komt. En dat doe je enkel door bossen aan te planten", klinkt het. "Vooral aan de rand van de steden moeten er meer speelbossen komen."