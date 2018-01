Groen: "Beslissing over kernuitstap uitstellen is slechtst mogelijke scenario" Redactie

Bron: Belga 0 Photo News Voor Groen-Kamerlid Kristof Calvo vindt dat premier Michel in het dossier van de kernuitstap niet mag toegeven aan Bart De Wever. De beslissing over de kernuitstap uitstellen tot na de verkiezingen van 2019 zou het "slechtst mogelijke scenario" zijn. Dat zegt Groen-Kamerlid Kristof Calvo in een reactie op een bericht in De Standaard. Die krant schrijft dat premier Charles Michel werkt aan een oplossing waarmee er tijd zou gekocht worden tot na de verkiezingen van 2019.

Volgens De Standaard bevestigen verschillende bronnen dat premier Michel werkt aan een compromis waarin de kernuitstap wel behouden blijft, maar waarbij die uitstap nauwgezet wordt gemonitord (onder meer op vlak van bevoorradingszekerheid).

Uitstap haalbaar tegen 2025?

Die monitoring zou ook voortgaan na 2019 en op die manier zou de regering tijd kopen tot 2021, het uiterste moment waarop het lot van de jongste kerncentrales moet worden beslecht. Intussen krijgen de voorstanders van de kernuitstap de tijd om het ongelijk van N-VA te bewijzen en aan te tonen dat de uitstap tegen 2025 haalbaar is.

Als Michel hierin toegeeft aan De Wever, saboteert hij de kernuitstap, die vandaag net 15 jaar geleden werd gestemd Kristof Calvo

Groen-Kamerlid Kristof Calvo is niet te spreken over dit scenario. "Dit uitstel is het slechtst mogelijke scenario, zowel voor de duurzaamheid als voor de betaalbaarheid van de energievoorziening. Als Michel hierin toegeeft aan De Wever, saboteert hij de kernuitstap, die vandaag net 15 jaar geleden werd gestemd. Er is nochtans een overgrote meerderheid in de kamer om de kernuitstap nu te bevestigen".

Investeringsklimaat voor hernieuwbare energie

De beslissing blijven uitstellen, kan voor Calvo niet door de beugel. "Door de beslissing uit te stellen zou de regering opnieuw een negatief investeringsklimaat creëren voor hernieuwbare energie. Er is vooral snel nood aan duidelijkheid. Door voortdurend warm en koud te blazen over een definitieve kernuitstap, wordt het investeringsklimaat grondig verpest."