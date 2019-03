Groen pleit voor uitbreiding lage-emissiezone in Antwerpen: “Kan ruim 3.000 levensjaren opleveren” kg

22 maart 2019

11u58

Groen pleit voor een uitbreiding van de Antwerpse lage-emissiezone met begeleidende sociale maatregelen. Een studie die de positieve effecten van zo'n uitbreiding zou hebben aangetoond, werd volgens de partij aan de kant geschoven door het stadsbestuur.

Het vorige stadsbestuur in Antwerpen liet een studie uitvoeren over een mogelijke uitbreiding van de lage-emissiezone. Die studie wees uit dat de uitbreiding voordelig kan zijn voor de levensverwachting. Concreet zou een grotere lage-emissiezone zich vertalen naar 3.316 levensjaren en een netto baat van 107 miljoen euro, zegt Groen.

“Schaamteloos aan de kant geschoven”

De studie werd opgeleverd op 21 november 2018, tijdens de onderhandelingen over het bestuursakkoord, stelt de partij. En hoewel de luchtkwaliteit bij alle partijen hoog op de agenda stond, wordt de studie nu "schaamteloos aan de kant geschoven". "Tijdens de campagne beloofde elke partij een prioriteit te maken van luchtkwaliteit", zegt districtsvoorzitster Ilse Van Dienderen. "Daar blijft nog maar weinig van over.”



De partij erkent dat een uitbreiding kosten voor de inwoners met zich mee zal brengen. Daarom moeten er sociale maatregelen komen, zoals een premie voor roetfilters, terugbetaling van abonnementen op het openbaar vervoer, subsidies voor elektrische deelwagens en slooppremies voor oude voertuigen.

Voorlopig geen uitbreiding

Volgens een woordvoerder van schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws (sp.a) is het niet juist dat de resultaten van de studie in november al bekend waren en genegeerd werden bij de onderhandelingen rond het bestuursakkoord. "De resultaten zijn pas sinds vorige week vrijdag bekend bij het college", zegt zijn woordvoerster Charis De Craene.



Toch lijkt ook nu de studie bekend is, een uitbreiding van de lage-emissiezone nog niet meteen aan de orde. "Er wordt eerst gekeken naar andere mogelijke maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren", zegt De Craene.