Groen pleit voor meer late treinen, trams en bussen Partij wil jaarlijks 790 miljoen euro meer voor NMBS en 400 miljoen euro meer voor De Lijn

14 februari 2020

10u18

Bron: Belga 1 Aan verschillende treinstations, bus- en tramhaltes voeren bijna honderd lokale afdelingen van Groen vanochtend actie tijdens de jaarlijkse 'Valentrein'-campagne. De partij pleit dit jaar voor meer openbaar vervoer 's avonds, en investeringen in nachtvervoer in en tussen grote steden.

Met de actie willen de groenen de trein- en busreizigers een hart onder de riem steken en pleiten voor meer investeringen in het openbaar vervoer. De nadruk ligt dit jaar op het aanbod 's avonds en 's nachts. "Het is niet leuk om tijdens een romantisch avondje uit meteen na het dessert te moeten vertrekken, omdat je je laatste bus moet halen", zegt Meyrem Almaci.

De Groen-voorzitster deelt mee Valentreinkaartjes uit aan het station Antwerpen-Berchem. "Het aanbod van treinen, bussen en trams gaat er de laatste jaren stelselmatig op achteruit. Als goed alternatief voor de wagen moet er juist meer, beter en betaalbaar openbaar vervoer komen."

Daarom wil de partij jaarlijks 790 miljoen euro meer voor de NMBS en 400 miljoen euro meer voor De Lijn. "Het wegvallen van kleine stations en geschrapte busverbindingen in grote steden, dat willen we omkeren."

Slim mobiliteitssysteem

Kamerlid Kim Buyst en Vlaams parlementslid Björn Rzoska willen werk maken van een uitbreiding van het aanbod in openbaar vervoer 's avonds en van een nachtaanbod op de grote lijnen. Buyst: "In een slim mobiliteitssysteem is er dag én nacht een beschikbaar alternatief en zijn er altijd vlotte aansluitingen tussen trein, tram en bus, ook na acht uur 's avonds.”

Groen heeft op haar website een petitie gelanceerd voor meer late treinen, trams en bussen. Meer dan 4.300 mensen hebben die reeds ondertekend.

Vandaag voeren honderden groenen actie, van Blankenberge tot in Hasselt, voor meer en beter openbaar vervoer. Goed openbaar vervoer is nodig op elk uur van de dag.



Fijne #Valentrein iedereen, op @groen kan je rekenen.https://t.co/dCUZDBe3De 💚 pic.twitter.com/5FImRTAF25 Meyrem Almaci(@ MeyremAlmaci) link