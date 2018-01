Groen pleit voor één lage-emissiezone voor heel Vlaanderen Redactie

20 januari 2018

Groen-voorzitter Meyrem Almaci heeft tijdens haar toespraak op de nieuwjaarsreceptie van de partij gepleit voor één lage-emissiezone in heel Vlaanderen. Ook wil Almaci praktijktesten invoeren om discriminatie op te sporen.

Meer dan 1.000 leden en militanten van Groen verzamelden zaterdag op de nieuwjaarsbijeenkomst in Antwerpen. Het was een bewogen week voor de Vlaamse groenen. Nadat Tom Meeuws, voorzitter van de Antwerpse sp.a, in opspraak was gekomen, blies Groen het kartel 'Samen' op.

Ambitie

In de speeches vandaag werden daar weinig woorden aan besteed. Lijsttrekker in Antwerpen Wouter Van Besien mocht als eerste het podium op voor een korte toespraak. "De ambitie is dezelfde gebleven: we gaan voor een progressief beleid, deze stad heeft daar nood aan", zei hij.

Voorzitter Almaci wil vooruitkijken. "Onze partij blaakt van de gezondheid en Wouter Van Besien blijft onze kopman in Antwerpen", aldus Almaci. Dat het goed gaat met Groen, moet blijken uit het ledenaantal. Voor het eerst in zijn geschiedenis rondt Groen de kaap van de tienduizend leden. Het tienduizendste lid, een 22-jarige man uit Mechelen, werd op de receptie in de bloemetjes gezet.

Lage-emissiezone

In haar speech hamerde Almaci op drie kernbegrippen: "menselijker, eerlijker, gezonder". Ze pleitte onder meer voor één algemene lage-emissiezone voor heel Vlaanderen. "Met één lage-emissiezone voor heel Vlaanderen zijn de regels en de systemen hetzelfde voor iedereen."

In Antwerpen bestaat er al zo'n lage-emissiezone. Groen wil er nu ook een "klimaatneutrale stad" van maken. "De haven is nu sterk aan het uitbreiden, maar men is daar te weinig bezig met de vergroening van de economie."

Discriminatie

Verder pleit de partij ook voor het invoeren van praktijktesten om discriminatie op te sporen. "Er zijn vandaag al praktijktesten in Gent, in Brussel en die werken", aldus Almaci. "Wij willen dat ook in heel Vlaanderen die praktijktesten voluit worden ingevoerd, want ofwel sta je aan de kant van de slachtoffers en pak je discriminatie aan, ofwel laat je het allemaal maar betijen."