Groen pleit voor 6.000 extra personeelsleden in de zorgsector: “Nu te weinig tijd om job echt goed te kunnen doen” ADN

11 april 2019

15u16

Bron: Belga 2 Groen wil investeren in de zorgsector. Met die belofte trekt de partij in mei naar de kiezer. Ze wil extra personeel voor de zorg, de wachtlijsten aanpakken en de terugbetaling van de psycholoog uitbreiden naar de hele bevolking. Om de eis kracht bij te zetten, stak voorzitster Meyrem Almaci samen met twee collega's de handen uit de mouwen in een woonzorgcentrum.

Almaci ging vanochtend samen met Elke Van den Brandt, lijsttrekker voor Brussel, en Jeremie Vaneeckhout, Vlaams lijsttrekker in West-Vlaanderen, mee op ronde in het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Brugge. Ze hielpen met het ontbijt klaar te zetten en maakten een praatje met de bewoners.

Werkdruk

Met de actie wil Groen haar zorgprogramma voorstellen. "Het was hartverwarmend om te zien met hoeveel toewijding de personeelsleden hun job doen", vertelt Almaci. "Maar de werkdruk is erg confronterend. Ik denk dat hier dagelijks heel wat marathons worden gelopen. Om de job menselijk en gezond te houden, zijn er meer handen nodig."



De partij vraagt daarom 6.000 extra personeelsleden. "Zorg is geen bandwerk maar handwerk", vertelt Vaneeckhout. "We willen de medewerkers meer tijd geven om hun job goed te kunnen doen zodat ze minder op de klok hoeven te kijken."

De partij vraagt ook meer vrijheid voor rusthuizen om verschillende profielen aan te trekken en te verhinderen dat de winst wegvloeit uit de zorg door slechts een beperkt rendement uit te keren aan aandeelhouders. Om riante vergoedingen en royale zitpenningen te bestrijden, wil Groen meer slagkracht voor de zorginspectie.

Terugbetaling psycholoog

Een tweede punt in het programma is de terugbetaling van de psycholoog voor iedereen. Volgens de partij is het budget van 22,5 miljoen euro dat minister Maggie De Block (Open Vld) uittrok voor de terugbetaling ruim onvoldoende. Een berekening van Zorgnet-Icuro stelt dat er minstens 281 miljoen euro nodig is.

Om de extra investeringen te financieren, wordt gedacht aan een sluismodel met openbare aanbestedingen voor de farmasector. Dat zou minstens 300 miljoen euro opleveren. "Wij maken een duidelijke politieke keuze en willen daarvoor een budgettaire inspanning doen", klinkt het.

Wachtlijsten

Tot slot wil Groen de wachtlijsten in de zorg wegwerken. "Aan het begin van de legislatuur stonden er 14.000 mensen met een handicap op de wachtlijst. Vandaag zijn dat er meer, namelijk 15.000", klinkt het. "Het budget moet aangepast worden aan de bestaande zorgnoden van personen met een handicap en niet omgekeerd." Ook mantelzorgers moeten beter ondersteund worden, evenwel zonder dat dat een excuus is om minder te investeren in het bestaande zorgaanbod.

Vandaag boeiende shift meegedraaid met helden van de ouderenzorg en investeringsplan op tafel gelegd. Zoveel respect voor de liefde en gedrevenheid waarmee zij zorg dragen voor onze ouderen. Zij verdienen meer ondersteuning. Betere zorg voor wie zorgt. #hetkananders pic.twitter.com/tqZSTh6bIE Jeremie Vaneeckhout(@ JeremieVaneeckh) link