Groen pleit opnieuw voor afschaffing hoofddoekenverbod FT

23 februari 2018

18u37

Bron: Belga 13 Groen stelt zich vragen bij het nut van een hoofddoekenverbod, nu de rechter heeft beslist dat elf meisjes van twee scholen uit Maasmechelen toch een hoofddoek mogen dragen.

Vlaams parlementslid en onderwijsspecialiste Elisabeth Meuleman hoopt dat het hoofddoekenverbod teruggeschroefd zal worden, na het nieuws vandaag. De rechtbank in Tongeren heeft beslist dat elf meisjes toch een hoofddoek mogen dragen in de klas en op de speelplaats. De twee betrokken scholen hanteren nochtans een hoofddoekenverbod, in lijn van de richtlijn die GO! (gemeenschapsonderwijs) in 2013 invoerde.

Voor Meuleman werkt een hoofddoekenverbod, net als elk ander verbod op levensbeschouwelijke tekens, contraproductief. "Het werkt wantrouwen tussen gemeenschappen in de hand, terwijl we er net alles aan moeten doen om verbindend met elkaar om te gaan. Bovendien werkt deze regeling ook isolatie in de hand: op veel scholen is het hoofddoekenverbod een feit waardoor leerlingen voor wie de hoofddoek te belangrijk is om hem weg te laten, allemaal samen op dezelfde scholen belanden", merkt het Groen-parlementslid nog op.

Een hoofddoekenverbod is eerder een rem dan een motor van emancipatie. Elk kind heeft recht op onderwijs in een omgeving waarin het zijn of haar identiteit kan uiten Elisabeth Meuleman (Groen)

"En het verbod werkt ook concurrentie tussen scholen in de hand: in het GO! geldt overal een verbod, veel katholieke scholen zijn gevolgd. Voor individuele scholen wordt het zo zeer moeilijk om het verbod opnieuw in te trekken."

Geen motor, eerder rem

Groen ziet dus maar één oplossing: minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V), moet komaf maken met de chaos. "Het wordt tijd dat de minister een eenduidige beslissing neemt die geldt voor álle netten. En wat Groen betreft is het duidelijk: de beslissing moet ertoe leiden dat iedereen kan deelnemen aan ons onderwijs. Een dresscode op school heeft niets te maken met principes als gelijkheid of neutraliteit. Een hoofddoekenverbod is eerder een rem dan een motor van emancipatie. Elk kind heeft recht op onderwijs in een omgeving waarin het zijn of haar identiteit kan uiten", besluit Meuleman.