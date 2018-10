Groen pakt uit met sociaal experiment in campagne: "Wat als twee wildvreemden elkaar ontmoeten" Isolde Van Den Eynde

01 oktober 2018

16u05

Bron: Eigen berichtgeving 9 Groen pakt op twee weken voor de verkiezingen uit met een sociaal experiment: "Wat als twee wildvreemden elkaar ontmoeten?"

In Mechelen, de thuisstad van boegbeeld Kristof Calvo, pootte de partij een koffiehoekje neer, 'de samenliving'. Ze sprak vreemden aan om met elkaar in gesprek te gaan. Zoals Jef en Medi. De ene een oudere blanke man, de andere een jonge man met een migratieachtergrond.

Om de gesprekken op gang te trekken voorzag de partij wel een paar vragen. Zoals: "wat is uw kleine geluk." Of: "Wat is uw droom." En: "Wat is je meest droevige herinnering?" Die vragen zorgen voor een paar emotionele momenten. Zo vertelt een jong meisje aan een grootmoeder hoe ze in februari haar vader verloor. De tranen vloeien wanneer ze er aan terugdenkt, en de grootmoeder haalt snel een zakdoekje boven. Achteraf stelt ze dat "ze er precies een kleindochter bij heeft gekregen."



De partij zweert dat ze de mensen in het filmpje niet heeft uitgekozen. "We hebben onze 'living' daar neergezet en omstaanders kwamen kijken", aldus woordvoerder Jonas Dutordoir. "Die hebben we uitgenodigd om even te gaan zitten en in gesprek te gaan met elkaar. Als je het filmpje bekijkt, dan weet je dat je dit niet in een script kan neerschrijven."