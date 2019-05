Groen, Open Vld en one.brussels willen samen in Brusselse regering stappen, CD&V valt na dertig jaar uit de boot TT bvb

31 mei 2019

12u13

Bron: Belga 3 Vijf dagen na de verkiezingen hebben Groen, Open Vld en one.brussels beslist om aan Nederlandstalige kant gesprekken te starten voor een Brussels regeerakkoord. Dat zegt Groen-onderhandelaarster Elke Van den Brandt in een mededeling. Groen was in Brussel als grootste partij aan zet. Met de vier zetels van Groen en de drie van Open Vld en one.brussels hebben de drie paars-groene partijen een meerderheid van tien op zeventien zetels in de Nederlandstalige taalgroep.

Groen won zondag één zetel en kwam op vier zetels. Open Vld verloor twee van de vijf zetels en one.brussels behield de drie zetels die sp.a de voorbije legislatuur had. Mathematisch kwam ook N-VA met drie zetels in beeld, maar de partij lag aan Franstalige kant erg moeilijk en vooral met Groen waren er grote programmaverschillen. CD&V, dat sinds 1989 al altijd in de regering zat en samen met Open Vld en sp.a de vorige bestuursploeg vormde, speelde niet mee omdat de partij met één zetel (min één) mathematisch niet nodig was.

"Wij houden van Brussel. Met overtuiging en passie. Van haar vele kleuren en hoeken, van haar potentieel, haar verscheidenheid, haar uitdagingen. Brussel kan nog zoveel meer zijn. Groen, Open Vld en one.brussels, slaan de handen in elkaar om te bouwen aan een gezonde, ambitieuze en inclusieve stad", luidt het in de mededeling van Groen. "Deze stadscoalitie wil een sterke Nederlandstalige partner zijn die bruggen bouwt. Een betrouwbare, eerlijke politiek en een slagkrachtig bestuur op maat van de Brusselaar."

“Ambitieus en positief stadsproject”

“Dat Groen gekozen heeft om samen met Open Vld en one.brussels-sp.a verder te werken is een positieve keuze voor een ambitieus en positief stadsproject voor Brussel”. Dat verklaart Elke Van den Brandt op de vraag waarom er niet verder gegaan wordt met N-VA, de andere partij die in aanmerking kwam voor een meerderheid met drie aan Nederlandstalige kant in Brussel. Van den Brandt voegde eraan toe dat bij Open Vld en sp.a een aantal lijnen gevonden werden om de volgende stap te zetten en inhoudelijke gesprekken te starten. Die zullen in alle discretie verlopen, aldus nog Van den Brandt.

Ook Pascal Smet van one.brussels bevestigt het akkoord om onderhandelingen te starten voor een project waar “levenskwaliteit, ambitie en liefde voor de stad” centraal staan. Nu starten de onderhandelingen over de inhoud van het akkoord, laat Smet via zijn woordvoerder weten.

Voorrecht

Voor de drie partijen moet Brussel een stad zijn waar iedereen zich veilig en snel kan verplaatsen, die de gezondheid van haar burgers centraal stelt en die propere lucht inademt. "We zorgen dat iedereen zijn talenten kan ontwikkelen en kan zijn wie hij of zij wil zijn. Brussel moet een eerlijke stad zijn waar niemand uit de boot valt". De drie partijen zetten ook in ondernemerschap, meertaligheid, en diversiteit. "We werken over taal- en andere grenzen heen, samen met de Brusselaars, voor de Brusselaars. Brussel, een stad die kansen geeft, die onderneemt.”

Sven Gatz, die samen met Guy Vanhengel voor Open Vld de onderhandelingen in Brussel voert, zegt verheugd te zijn dat de drie partijen samen willen werken aan een bestuursakkoord voor Brussel. “Maar het is nog maar het begin van een vrij lange onderhandelingsfase”, voegt hij er meteen aan toe. Volgens Gatz is de situatie om samen te werken beloftevol: “Er is vertrouwen en een goede werksfeer”. Hij wees ook nog op het voorrecht van Groen, die de leiding heeft van de onderhandelingen. Voor de rest wilde Gatz geen commentaar kwijt.

Franstalige kant

Welke coalitie er aan Franstalige kant op de been gebracht zal worden, is nog niet duidelijk. In principe zoekt elke Brusselse taalgroep voor zichzelf naar een meerderheid, daarna zetten beide coalities zich samen voor een gezamenlijk bestuursakkoord.

Elke Van den Brandt merkte ook op dat er ook gewacht moet worden op wat er aan Franstalige kant gebeurt. “We hebben dagelijks contact met Ecolo en met PS”, die de onderhandelingen aan Franstalige kant leiden, zei Elke Van den Brandt nog. Aan Franstalige kant hebben de PS-onderhandelaars Laurette Onkelinx en Rudi Vervoort woensdag reeds Ecolo en MR gezien. Maandag en dinsdag worden de andere Franstalige partijen ontvangen en later op de week worden ook de sociale partners geraadpleegd.