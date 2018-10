Groen onderhandelt verder met Tommelein, maar houdt deur open voor Stadslijst in Oostende: “Groen steekt nu zijn nek uit” Leen Belpaeme

24 oktober 2018

21u39

De leden van groen hebben een mandaat gegeven om verder te praten met Bart Tommelein om te kijken of de vernieuwingscoalitie met Open Vld, Groen, N-VA en CD&V een kans op slagen heeft in Oostende. "Tegelijk houden we de piste open om met de Stadslijst in zee te gaan, maar zij hebben nog geen werkbare coalitie", zegt Wouter De Vriendt van Groen.

“De nota van Tommelein is veelbelovend maar kan nog verdiepen. Er zijn nog extra garanties nodig. We gaan inhoudelijke onderhandelingen aan, we zullen zien wat er uitkomt. Wij zijn niet verslingerd aan de macht, als er geen goed bestuursakkoord uitkomt dan gaan we er niet in mee. De Oostendse politiek zit in een impasse en is verstrikt in een kluwen van veto’s. Zo gaat er niets vooruit. Maar de toekomst van onze stad is het aller-, allerbelangrijkste.”

“Groen steekt nu zijn nek uit, verlaat de barricaden en wil de links-rechts tegenstelling overstijgen om tot oplossingen te komen. Het is tijd om bruggen te bouwen en het inhoudelijk gesprek met de andere partijen aan te gaan. Dit is geen makkelijke beslissing, want paarsgroen had onze voorkeur. Maar in de politiek moet je verantwoordelijkheid nemen en je comfortzone durven verlaten”, zegt Wouter De Vriendt.