Groen na uitzetting 'most wanted'-crimineel: "Obsessie van Francken brengt onze veiligheid in gevaar" ADN

18 juli 2018

15u38

Bron: Belga 4 Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) vindt het "compleet onverantwoord" criminelen als de Albanees Safet Rustemi het land uit te zetten. Hij vindt het "helemaal te gortig" dat het bovendien om een mensenhandelaar gaat.

"Wat hebben ontradingsmissies naar Albanië voor zin, als (staatssecretaris) Theo Francken (N-VA) en zijn diensten zelf mensenhandelaars met een strik eromheen veilig en wel in Albanië afzet?", laakt De Vriendt.

Eerder op de dag verklaarde staatssecretaris Francken dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) geen signaal heeft gekregen van justitie of politie. "Wij zijn een bestuurlijke overheid, wij voeren gewoon uit. En het uitzetten van illegale criminelen is voor ons een prioriteit", aldus Francken.



De Vriendt vindt het niet kunnen dat verschillende diensten nu naar elkaar wijzen om de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven. "Onze veiligheidsdiensten hebben geen tijd voor dergelijke politieke spelletjes", luidt het. "Dit soort uitwijzingen brengen enorme veiligheidsrisico's met zich mee. Ook vanuit het buitenland kunnen dergelijke criminelen onze veiligheid in het gedrang brengen", waarschuwt De Vriendt. "De obsessie van de staatssecretaris om criminelen zo snel mogelijk het land uit te zetten, bedreigt onze veiligheid".