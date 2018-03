Groen maakt van veiliger verkeer speerpunt in campagne: "Flitsen langs voren, dan ontsnapt niemand nog" Astrid Roelandt

01 maart 2018

05u00 0 700 dodelijke verkeersslachtoffers per jaar: daarmee ligt onze kans om te sterven in het verkeer dubbel zo hoog als in Nederland. Oppositiepartij Groen maakt van veiliger verkeer daarom één van de speerpunten van haar verkiezingscampagne in 2018 en 2019. Hun opvallendste voorstellen.

1,4 miljoen alcoholcontroles...

De partij wil het aantal alcoholcontroles fors opdrijven, "naar minimaal 500.000 tijdens de BOB-wintercampagne, 400.000 tijdens de zomercampagne en nog eens 500.000 tijdens de overige maanden. Bedoeling is om spreiding te garanderen en de pakkans op te drijven", aldus Kamerlid Stefaan Van Hecke. Daarvoor zijn wel extra middelen nodig. Vorig jaar werd 17 procent van de Belgen gecontroleerd, bij ruim 1 miljoen alcoholcontroles.

... mét controle op verzekering en autokeuring

Tijdens die controles moet er ook automatisch gekeken worden of de bestuurder in orde is met zijn verzekering en autokeuring, vindt hij. "Vandaag zien we dat heel wat bestuurders vluchtmisdrijf plegen omdat ze niet in orde zijn met hun papierwerk", legt Van Hecke uit. "Ook als het ongeval niet hun fout is of de gevolgen slechts heel miniem zijn." Er zijn in ons land zo'n 200 vluchtmisdrijven per dag, weliswaar niet altijd met gewonden. Ook een paaltje omver rijden en dat niet melden wordt beschouwd als vluchtmisdrijf. Dagelijks worden ook 80 chauffeurs betrapt op rijden met een onverzekerde wagen.

Flitsen langs voren...

Ook het aantal snelheidscontroles moet voor Groen omhoog én auto's moeten voortaan langs voren geflitst worden, in plaats van langs achteren. Dat geeft de mogelijkheid om gezichtsherkenning toe te passen. "Daardoor is er geen discussie meer over wie aan het stuur zat en de boete verdient", aldus het Kamerlid. "Meteen is ook duidelijk of de chauffeur een gordel droeg of aan het bellen was. Dat kan allemaal meespelen voor de zwaarte van de straf."

Voor de Privacycommissie is dit volgens hem geen probleem. Wél is er een wetswijziging nodig om het mogelijk te maken.

...met camera's die niet flitsen

Of chauffeurs dan niet verblind zullen worden door de flits? "Met infraroodtechnologie kan je dat perfect vermijden", weet Van Hecke. "In Duitsland wordt die techniek bijvoorbeeld al gebruikt. Doordat infraroodcamera's niet flitsen, zullen we snelheidsovertreders ook vaak vatten zonder dat ze het zelf beseffen. Dat kan hun rijgedrag structureel beïnvloeden."

'Vallende sterren' en Coyote verbieden

Naast meer en strengere controles wil Groen komaf maken met verklikkers, die mensen van die controles op de hoogte brengen. "Vandaag vermijden mensen controles, dankzij apps die hen vertellen waar ze gecontroleerd kunnen worden. Of ze remmen als een app of de radio hen attent maakt op een flitspaal", zegt Vlaams fractieleider Björn Rzoska. "Nadien vlammen ze weer verder." Hij wil inzetten op een mentaliteitswijziging. "Controles zijn er niet om mensen te pesten, maar om slachtoffers te vermijden. Opdat ze hun effect niet zouden missen, moeten we kliksystemen volledig verbieden."

Verantwoordelijk gedrag aanleren

De groenen willen hard optreden tegen wie vluchtmisdrijf pleegt, maar willen het vooral ook voorkomen. "Er zou in de rijopleiding meer aandacht moeten zijn voor gedrag in het verkeer", vindt Van Hecke. "Net zoals je moet weten wat de bandenspanning is, moet er in de theoretische rijopleiding ook aandacht zijn voor wat je bijvoorbeeld moet doen bij een ongeval."

Snellere straf voor wie tóch vlucht

Vlucht iemand tóch weg na een aanrijding, dan moet het proces sneller verlopen en moeten de straffen beter uitgevoerd worden. "En informatie over de veroordeling moet sneller uitgewisseld worden tussen verschillende databanken. Vandaag ziet de politie soms gedurende weken niet dat iemand een rijverbod heeft."

Bij zware ongevallen moet men bovendien vaker nagaan wat er zich 24 uur eerder afspeelde. Zat de chauffeur een hele avond op café? Kreeg hij een emotionele klap, of heeft hij heel de nacht doorgewerkt? De omstandigheden kunnen verzachtend én verzwarend werken voor de straf. Tot slot moet men volgens Groen in uitzonderlijke gevallen meer gebruik maken van de mogelijkheid om iemand 24 uur administratief aan te houden, om de context van het ongeval na te gaan. Idem voor de inbeslagname van wagens, bijvoorbeeld bij grove recidivisten. "Wettelijk kan het. De maatregel moet meer gebruikt worden, zodat potentiële overtreders weten dat dat kan gebeuren en erdoor afgeschrikt worden", besluit Van Hecke.