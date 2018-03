Groen: "Maak bij burn-out werkgever mee verantwoordelijk voor uitkering" HR

16 maart 2018

07u00

Oppositiepartij Groen vindt dat werkgevers mee moeten betalen voor werknemers die uitvallen met een burn-out. Ze deed die uitspraak gisteravond in Terzake. Groen-voorzitster Meyrem Almaci deed die uitspraak gisteravond in Terzake.

"De regering heeft veel te weinig ambitie getoond in het aanpakken van het debat rond werkbaar werk", zegt Almaci. "Er zijn grote verschillen in de manier waar werkgevers omgaan met de problematiek. Er zijn bedrijven die veel inspanningen doen, maar er zijn er ook die hun werknemers uitpersen als citroenen."

"Op dit moment is de situatie in België zo, dat wie ziek uitvalt, na een maand op de sociale zekerheid valt. De samenleving neemt dus die kost op zich. In Nederland is dat pas na twee jaar het geval.Zo geeft men bedrijven een signaal dat ze dit ernstig moeten nemen. De burn-outcijfers liggen in Nederland dan ook lager." Groen wil een systeem dat enerzijds sensibiliseert en anderszijds beloont. "Bedrijven die het beter doen dan gemiddeld, krijgen korting. Wie het slechter doet dan gemiddeld, wordt tot een jaar lang mee verantwoordelijk voor de uitkering van de werknemer.

Meer verdienen

Niko Demeester van ondernemingenorganisatie Voka, die ook in de Terzake-studio zat, is het niet eens met dat voorstel. "De werkbelasting is hoog in ons land", zegt hij. "We zitten in een concurrentiële wereld. We werken in Vlaanderen weinig uren, veel minder dan in andere landen. Als we evenveel willen verdienen, moeten we dus ook harder werken."

Regelmatig blijkt uit onderzoek dat burn-outs een probleem zijn. "We gaven in 2017 voor het eerst meer uit aan arbeidsongeschiktheid dan aan werkloosheid", aldus nog Almaci. "Dat toont toch de impact van het probleem." Eind vorige maand bleek uit een onderzoek van hr-dienstverlener Securex nog dat bijna 1 op de 5 deelnemers 'werkverslaafd' is. Die 'worcaholics' hebben volgens datzelfde onderzoek ook een sterk verhoogd risico op een burn-out.