Groen licht voor Vlaams expertisenetwerk voor lokaal energie- en klimaatbeleid

09 augustus 2020

04u31

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) richten samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een expertisenetwerk op dat lokale besturen moet helpen en ondersteunen bij het verminderen van energieverbruik en broeikasgasuitstoot op hun grondgebied.

Heel veel lokale besturen in Vlaanderen hebben wel al een uitgewerkt energie- en klimaatplan. "Maar niet alle lokale besturen hebben even veel expertise in huis om dat voldoende te onderbouwen en te becijferen naar haalbaarheid, betaalbaarheid en impact toe", zegt minister van Energie Zuhal Demir. En dat brengt de realisatie van plannen in gevaar.

Daarom komt er nu een expertisenetwerk dat de steden en gemeenten professionele ondersteuning moet bieden. Dat netwerk maakte al deel uit van het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 en heeft nu groen licht gekregen van de Vlaamse regering.

1 miljoen euro per jaar

"Bijna 90 procent van de Vlaamse steden en gemeenten is ondertussen engagementen aangegaan en heeft al heel wat initiatieven genomen in het kader van het Burgemeestersconvenant 2020-2030", zegt minister Somers. "De wil bij de lokale besturen is er. Het is de taak van de Vlaamse regering om te ondersteunen en stimuleren waar mogelijk en te helpen om de verschillende lokale klimaatplannen te realiseren."

Volgens Wim Dries, voorzitter van de VVSG, investeren steden en gemeenten al langer in duurzaamheid en klimaat. "Hun inwoners verlangen dit ook van hen", zegt hij. "Dat is een gigantische uitdaging. Dankzij deze ondersteuning zullen we lokaal stappen vooruit kunnen zetten", aldus Dries.

De Vlaamse regering trekt 1 miljoen euro per jaar uit voor het initiatief, dat loopt tot 31 december 2024.

