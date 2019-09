Groen licht voor registratie van vingerafdrukken op identiteitskaart Cédric Maes Stéphanie Romans

27 september 2019

13u23 250 De veelbesproken vingerafdrukken op uw Belgische identiteitskaart komt er, ondanks eerder protest, dan toch. Dat besliste de ministerraad vanmiddag, op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken & Veiligheid Pieter De Crem (CD&V). Volgens De Crem is het een belangrijke stap in de strijd tegen identiteitsfraude door criminelen en terroristen.

De ministerraad besliste zopas dat er eind dit jaar een ‘pilootfase’ start met vingerafdrukken op nieuwe identiteitskaarten voor Belgische onderdanen. Enkele gemeenten, verspreid over het hele land, bereiden de omschakeling naar de nieuwe kaart met vingerafdrukken voor.

“Deze vernieuwing betekent een belangrijke stap in de strijd tegen document- en identiteitsfraude door criminelen en terroristen", aldus minister Pieter De Crem. Met het opstarten van het testproject komt ons land tegemoet aan de Europese verplichting tot de opname van vingerafdrukken op de chip van de nieuwe identiteitskaarten. De Crem garandeert dat “alle nodige maatregelen werden genomen om tegemoet te komen aan de bezorgdheden omtrent privacy van de burger”.

Eind dit jaar starten Lokeren, Sint-Genesius-Rode, Waasmunster, Aalst, Wichelen, Lievegem, Oostende, Merelbeke, Berlare, Geraardsbergen, Denderleeuw, Wetteren, Sint-Lievens-Houtem, Leuven, Aat, Charleroi, Frameries, Saint-Ghislain, Colfontaine, Leuze, Komen-Waasten, Sint-Lambrechts-Woluwe, Eupen, Doornik en Brussel met de testfase.

Het wetsontwerp wordt ook ter advies voorgelegd aan de Raad van State, die uiteindelijk finaal moet beslissen of de wet er doorkomt of niet.

Protest

De maatregel werd in eerste instantie goedgekeurd in de Kamer door de regering-Michel in november vorig jaar, maar werd een tijdlang uitgesteld omdat de regering niet veel later in lopende zaken ging. Vanuit wetenschappelijke hoek kwam er eerder dit jaar fel protest tegen de maatregel. De onderzoeksgroep Computer Security and Industrial Cryptography (COSIC) van de KU Leuven maakte toen brandhout van de beslissing. “De maatregel is onduidelijk, overbodig, disproportioneel en bovendien ook nog eens bijzonder risicovol”, klonk het toen.

Het kabinet van De Crem garandeert dat het onderzoek van de KU Leuven ter harte werd genomen en werd bestudeerd door de verantwoordelijke diensten, en dat “alle maatregelen werden genomen voor de bescherming van de privacy” van de bevolking. De gegevens worden maximaal drie maanden opgeslagen op een centrale databank die wordt beheert door de dienst die ook het rijksregister en alle verkiezingsdata bijhoudt. “Zij zijn experten in het beheren van beveiligde servers en data”, klinkt het nog. “De beveiliging van die databanken is iets waar we permanent zwaar op inzetten.”